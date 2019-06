Huckriede legt training tuigpaarden uit in De Paardenkrant

De tuigpaardrijders in Nederland hebben de afgelopen tijd behoorlijk in de belangstelling gestaan, de controverse rondom de afschaffing van hulpmiddelen in de tuigpaardensport was daar debet aan. Een aantal tuigpaardrijders kan zich niet vinden in het bestuursbesluit van de KNHS om oordoppen en de opzet te verbieden op wedstrijden. Waarom eigenlijk? En wat doet een opzet precies? Waarom zijn er oordoppen? Met die vragen gingen Paardenkrant-redacteuren Esther Berendsen en Melanie Brevink-Van Dijk langs bij Lambertus Huckriede.

Lang niet alle deelnemers aan de discussies over afschaffing van de oordoppen en de opzet weten precies waarom deze hulpmiddelen worden gebruikt en hoe ze worden ingezet. Sowieso is er in de paardenwereld relatief weinig bekendheid over hoe tuigpaarden precies worden getraind. Lambertus Huckriede, één van de bekendste tuigpaardrijders en -trainers van ons land, vertelt in de komende Paardenkrant alles over hoe hij tuigpaarden traint.

Bekijk hier vast een voorproefje:



Bron: Horses.nl