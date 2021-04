Icellie topaanvoerder op hengstenkeuring tuigpaarden

Voor de Tuigpaardhengstenkeuring, die op zaterdag 8 mei plaats vindt in Ermelo, zijn er 36 hengsten aangemeld. De hengsten stammen af van 20 verschillende vaders. Vorig jaar was Idol met zeven zonen uit zijn eerste jaargang grootaanvoerder, nu is die rol voor Icellie en van deze hengst worden uit zijn tweede jaargang zeven zonen gepresenteerd. In totaal worden er 33 driejarigen aangeboden waaronder een volbloed Hackney-hengst en drie vierjarigen.