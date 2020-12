Tel, De Boer en Van der Weiden in HK-commissie Tuigpaard

Gisteravond stond een vergadering van de Ledenraad op het programma en een van de onderwerpen op de agenda was de benoeming van een nieuwe hengstenkeuringscommissie tuigpaard. Lammert Tel, Bauke de Boer en Thomas van der Weiden gaan de hengstenkeuringscommissie tuigpaard vormen.

Na het aftreden van de commissie begin dit jaar waren er vacatures ontstaan. De nieuwe tuigpaardcommissie komt op 3 april op de hengstenkeuring tuigpaard voor het eerst in actie.

Tel benoemd als voorzitter

De voorzitter van de hengstenkeuringscommissie tuigpaard is een oude bekende: Lammert Tel uit Een. Hij had reeds negen jaar zitting in de hengstenkeuringscommissie en brengt mede daardoor veel ervaring in. Naast zijn taken als hengstenkeuringscommissielid is Tel al jaren jurylid bij de merriekeuringen en beoordeelde hij vele merries gedurende de IBOP’s. Daarnaast reed hij fanatiek in de aangespannen sport en is actief fokker. De benoeming van Lammert Tel geldt, in verband met de continuïteit van de commissie, voor drie jaar.

De Boer ervaring opgedaan bij KFPS

Ook Bauke de Boer uit Nes zal deel gaan uitmaken van de hengstenkeuringscommissie. Hij heeft de nodige ervaring opgedaan bij het Friese paardenstamboek KFPS. Hier was hij actief in de fokkerijraad, was inspecteur en maakte ook daar deel uit van de hengstenkeuringscommissie. Daardoor neemt hij veel ervaring met het beoordelen van showpaarden mee. Naast zijn succesvolle fokkerij met Friese paarden, fokt hij sinds jaren eveneens met tuigpaarden.

Van der Weide derde lid

Het derde lid van de hengstenkeuringscommissie is Thomas van der Weiden uit Echteld, die veel bestuurlijke ervaring en kennis en ervaring uit de sport inbrengt in de commissie. Hij won met Uromast en Patijn onder andere de Oregon Trofee en leidde vele jonge paarden én rijders voor hun rijdersbrevet op. Hij was lid van de Fokkerijraad en is sinds enkele jaren voorzitter van de regio Tuigpaard West.

Holties, Lassche en Huisman

Vanwege zijn leeftijd kon de termijn van Henk Rootveld, die samen met Johan Holties en Henk Lassche deel uitmaakte van de hengstenherkeuringscommissie, niet worden verlengd. Het drietal nam het afgelopen jaar de taak van hengstenkeuringscommissie op zich. Lassche en Holties gaan hun taken in de herkeuringscommissie hervatten, en worden daarin bijgestaan door het gisteren nieuw benoemde lid Berend Huisman uit Hattem. Huisman is sinds enkele jaren jurylid tijdens de merriekeuringen van KWPN en is naast tuigpaardrijder en -opleider al van jongs af aan fanatiek fokker.

Bron: Horses.nl/KWPN