Tuigpaardhengst Hubert VDM naar Lambertus Huckriede

De 8-jarige tuigpaardhengst Hubert VDM (v. Cizandro) is verkocht aan Lambertus Huckriede. De rijder won al diverse kampioenschappen met de bruine hengst.

Het fokproduct van Piet Lelieveld werd als 6-jarige goedgekeurd bij het KWPN, nadat hij al diverse kampioenschappen op zijn naam schreef. Bij zijn verrichtingsonderzoek kreeg hij een 9 voor looplust en stonden er bijna louter 8’en op zijn cijferlijst.

Winst in Oregon Trofee 2019

De halfbroer van de overleden KWPN-hengst Eebert (v. Atleet) won in handen van Lambertus Huckriede onder andere het kampioenschap vier- en vijfjarige tuigpaarden, het kampioenschap dekhengsten in 2018 en de Oregon Trofee in 2019.

Allround paard

Huckriede: ”Hubert is wel een beetje als een kindje voor mij. Ik heb alles met hem gewonnen. Als jong paard heb ik hem aan Jaap van der Meulen verkocht en nu deed zich de kans voor om hem terug te kopen. Van der Meulen heeft hem mij echt gegund. Het is de meest winnende hengst op het moment: hij was ook kampioen bij de Young Riders en was kampioen in de damesklasse, het is dus een allround paard. De bedoeling is om hem volgend jaar ter dekking te stellen en hem in de ereklasse uit te brengen.”

Bron: Horses.nl/KWPN