Tuigpaardhengsten vervolgen allen verrichtingsonderzoek

Vanmiddag was het eerste formele beoordelingsmoment van de tuigpaardhengsten, die momenteel hun verrichtingsonderzoek doorlopen in Ermelo. De hengstenkeuringscommissie besloot alle drie de hengsten het onderzoek te laten vervolgen. Het beoordelingsmoment vond plaats door middel van een trainingsbeoordeling. Bij het verrichtingsonderzoek worden op dit moment Lexington (v. Fantijn), Leffe Blond (v. Dylano) en Lancelot (v. Dylano) getest op hun natuurlijke aanleg. Lancelot werd vanwege een veterinaire bemerking niet in tuig beoordeeld.