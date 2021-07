Wijziging merrierubrieken Nationale Tuigpaardendag

In een eerder verschenen bericht over de inschrijving van de Nationale Tuigpaardendag werden de rubrieken voor merries uitgelicht. Inmiddels heeft er een wijziging plaatsgevonden, waardoor het mogelijk is voor álle merries om deel te nemen aan de aangespannen rubrieken.

De Nationale Tuigpaardendag, die dit jaar plaats vindt op zaterdag 14 augustus, is de bekroning op een heel seizoen van keuringen waarvoor alleen de allerbeste merries zijn uitgenodigd.

Merrierubrieken

In de diverse keuringsrubrieken strijden de meest complete merries en veulens om de kampioenstitels. Daarnaast zijn er diverse rubrieken voor aangespannen merries. In de eerdere berichtgeving werd gesproken over ‘fokmerries’, echter binnen de nieuwe rijdersorganisatie VERT is dit jaar besloten om de definitie “Fokmerrie” te wijzigen naar merrie. De achtergrondreden voor deze wijziging is dat een aantal fokmerries niet meer in de sport worden uitgebracht. Het behoud van de merrierubrieken is voor sport en fokkerij zeer gewenst. Door deze wijziging is het voor alle tuigpaardmerries mogelijk om deel te nemen aan de verschillende aangespannen rubrieken op de Nationale Tuigpaardendag op 14 augustus in Ermelo.

Bron: Horses.nl/KWPN