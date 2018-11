Tuigpaardfokker Henk Hammers sr. overleden

Op 6 november is op 84-jarige leeftijd tuigpaardfokker Henk Hammers senior uit Warnsveld overleden. Hammers fokte sinds de jaren '60 tuigpaarden en was een tuigpaardfokker met visie. Met name zijn fokmerrie Luroza (keur pref van Hoogheid uit Edelroos kroon pref van Romeo) zette de fokkerij van Hammers op de kaart.

Luroza bracht twaalf veulens. De Cambridge Cole-zoon Irucole, die Henk Hammers in 1993 voorbracht op de hengstenkeuring en ster werd verklaard, groeide uit tot een nationale bekendheid. De bruine behaalde meerdere nationale titels. Lambertus Huckriede kocht samen met Bert van Es de jonge Irucole.

Just in Time

Huckriede gaf hem de naam Just in Time. In 1994 debiteerde Just in Time op de UPD in de nieuwelingenklasse en werd daar tweede. Dat was het begin van een indrukwekkende concoursloopbaan. Met Lambertus Huckriede aan de leidsels werd hij driemaal kampioen in de nationale ereklasse en in handen van Anneke Huckriede werd Just in Time viermaal kampioen in de nationale damesklasse. Tuigpaardfokker Henk Hammers senior was een frequent concoursbezoeker en volgde zijn fokproducten zoveel mogelijk.

Bron: KWPN/Horses.nl