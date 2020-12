Tuigpaardhengst Kapitaal naar Stal 83

De vijfjarige Atleet-zoon Kapitaal is verkocht aan Klaas Buist van Stal 83 in Nuis en zal de komende jaren in de sport worden uitgebracht en voor de fokkerij worden ingezet.

De hengst Kapitaal komt uit de IBOP-tuig keur merrie É Linda (fokker J. Tienkamp uit Peest). Kapitaal werd in 2018 goedgekeurd met goede cijfers, waaronder een 8,5 voor front en actie voorbeen. Afgelopen augustus liet hij tijdens de afstammelingenkeuring zijn aanvullende collectie veulens zien, waarna de hengstenkeuringscommissie adviseerde de hengst te behouden voor de fokkerij.

Overkopen

Klaas Buist vertelt: “Van veulen af aan was ik al gek van hem, hij komt natuurlijk uit een beste moederlijn. Voor de hengstenkeuring had ik al een aantal keren aan Piet Reitsma gevraagd of hij te koop was, nu deed zich de kans voor en kon ik hem van Piet en Age Okkema kopen. Zijn veulens van dit jaar en afgelopen jaar vielen op met hun front en schakelvermogen. Ik hoop allereerst dat we weer los kunnen met de tuigpaardensport volgend jaar, en dat we dan de nationale competitie met hem kunnen rijden.”

Bron: KWPN