Tuigpaardhengsten Dylano en Fantijn winnen in Eext

CH Eext had het publiek veel te bieden wat tuigpaardensport betreft. Naast de competitierubriek en de Klavertje Drie rubriek was er nog een aantal enerverende enkel/tweespanrubrieken. Mooie strijd was er tussen Dylano (Plain's Liberator x Fabricius) en Gardenia HBC (Victory x Wodka HBC), die in het voordeel van de KWPN hengst werd beslist. In de ereklasse won de KWPN hengst Fantijn (Patijn x Manno).

De lage limietklasse kende een mooie kopgroep en een vijftal paarden kreeg een herkansing. Daarbij moest de KWPN hengst Idol (Manno x Plain’s Liberator) zijn voorlopige koppositie afstaan aan Renvyle Imondro (v. Cizandro) van F. Fritspatrick met rijder Lambertus Huckriede. En dat kwam omdat Idol, die een super eerste omloop liep, bij herkansing wat terug viel en aan luchtigheid en front verloor. De met veel expressie bewegende Imondro bleef onverstoorbaar van de vloer gaan op deze zandbodem en trok zich nergens wat van aan. Hij werd eigenlijk steeds beter. Harry van Middelaar had Image HBC (v. Ditisem) van de HBC-Stal aangespannen en de ruim bewegende vos werd derde voor deftige en actievol bewegende Heraut (v. Bentley VDL) met Freek Saris en Equifirst Jannes (v. Manno) met Leendert Veerman.

Strijd Dylano en Gardenia HBC

In de hoge limietklasse was er bij herkansing van vier paarden ook een wisseling van de voorlopige koppositie. Daarbij moest Gardenia HBC (v. Victory) met Harry van Middelaar plaats maken voor de KWPN hengst Dylano (v. Plain’s Liberator) met Mark de Groot. Gardenia van de HBC-stal is een paard met macht en kracht in haar optreden maar ze werd op de zandbodem wel wat zwaarmoedig terwijl winnaar Dylano lichtvoetig van de vloer bleef ketsen en zich met een heel verfijnd front showde. Plaats drie en vier lagen heel dicht bij elkaar. Derde werd El Nino B (v. Atleet) met Linda Boelens gevolgd door Derk Jan Mekkes met Havana (v. Bentley VDL).

Ereklasse voor speelse Fantijn

In de ereklasse zat er voor een vier paarden een herkansing in, maar daar bleef de koppositie voor de KWPN hengst Fantijn (v. Patijn) van Lammert Tel met aan de leidsels Linda Boelens. Fantijn permitteerde zich wel een paar speelse momentjes maar zijn manier van bewegen is heel bijzonder. Geen plekje dat niet mee doet aan het lijf van Fantijn. Lambertus Huckriede mocht Business (v. Vlasco) van Gerrit Egberink als tweede opstellen maar zware concurrentie kwam er van Equifirst Amadeus (v. Saffraan) van Leendert Veerman en de KWPN-hengst Delviro HBC (v. Vulcano) van de HBC-Stal met Harry die beiden niet minder bewogen. Zij werden derde en vierde.

Tweespannen

De rubriek tweespannen was met zeven spannen goed gevuld te noemen. Een viertal kreeg een tweede kans. Het was Leendert Veerman die met zijn heel fraai showende Equifirst vosblessen Amadeus en Eribo (v. Manno) de winst meenam. Het span van Veerman treedt op als een span, heel mooi. Derk Jan Mekkes wist zijn chique en lichtvoetig bewegende vossen Bentley VDL (v. Larix) en zoon James gaandeweg de wedstrijd tot een fraaie eenheid te formeren en kreeg daarom de arbiter mee die moest kiezen tussen zijn span en Haarsma’s Celebration (v. Manno) en Imposant (v. Eebert). Marcel Ritsma werd vierde met de actievol bewegende Gerran PSH (v. Atleet) en Ivo PSH (v. Saffraan) van de familie Pos.

Eenspannen gereden door dames

Vier van de zeven dames kregen een herkansing in de rubriek eenspannen gereden door dames. De keurige verrichting van Brandy (v. Uromast) die er in handen van Ineke van der Meulen/Haarsma heel goed overkeek en zich heel makkelijk showde was goed voor het oranje lint. Voor haar was ook de extra prijs voor het schoonste geheel. Daarna moest de arbiter er aan te pas komen en die plaatste de best bewegende Renvyle Imondro met Anneke Huckriede voor El Nino B met Linda Boelens. Plaats vier was voor Havana met Hanneke Mekkes.

Bron KWPN