Twee kampioenen voor Stal Daniëls op Paardenfokdag Veluwe en Vallei

Op de Paardenfokdag Veluwe en Vallei was gisteren in Terschuur de veulenkeuring van tuigpaarden. Hier konden de veulens een ticket bemachtigen voor de Nationale Veulenkeuring. Stal Daniëls was er zeer succesvol, uit hun stal kwam zowel het kampioensmerrieveulen als het kampioenshengstveulen. Zeven veulens werden aangewezen voor de Nationale Veulenkeuring.

Voor inspecteur Viggon van Beest en zijn mede-juryleden Lammert Tel en Henk Prins verschenen dertien merrieveulens en elf hengstveulens. Voor acht merrieveulens zat er een eerste premie in, vier er van ontvingen een uitnodiging voor de kampioenskeuring en tevens voor de Nationale Veulenkeuring.

Oreda van Stal Daniëls kampioen merrieveulens

Hertog Jan, Cizandro, Atleet en Bocellies Matteo waren de vaders van de nationale veulens. Uit de vier voor de kampioenskeuring uitgenodigde veulens werden een kampioen en een reservekampioen gekozen. Kampioen werd Oreda (Atleet uit Fureda elite van Unieko) van f/g Erik en Sander Daniëls uit Wageningen die al vele kampioenen fokten uit deze stam. Viggon van Beest: “Een goed ontwikkeld, zeer tuigtypisch veulen met sterke verbindingen, met ras, een mooie kap, een mooi hoofd en een hard fundament. Ze zou nog even langgelijnder mogen zijn. Het veulen draaft met veel front en beschikt over een goede lichaamshouding, een goed voorbeengebruik, een ruim voldoende achterbeengebruik, een goed zweefmoment en een goede balans.”

Cizandro-dochter Odette reserve kampioen

Reservekampioen werd Odette (Cizandro uit Joy Idee ster van Eebert) van fokker J. Roelofsen uit Lunteren. Viggon: “Ook dit is een goed ontwikkeld tuigtypisch veulen met ras, een mooie croupe, met veel kap en een mooi vooraan onder het lichaam staand voorbeen maar ze heeft een iets gebogen achterbeen. Ze draaft met een goede techniek maar ze zou er nog even meer in mogen klimmen.”

Opnieuw Stal Daniëls

Van de elf hengstveulens ontvingen er negen een eerste premie, vijf mochten er naar de kampioenskeuring, drie daarvan gaan er naar de NVK. Dat zijn zonen van Icellie en Kordaat (2x). Kampioen werd Orliano (Kordaat uit Amalia keur van Manno) van f/g Erik Daniëls. Viggon: “Een voldoende ontwikkeld, langgelijnd, tuigtypisch veulen met een fraaie kap en opvallend veel nek. In beweging draaft dit veulen met veel front en een goed voorbeengebruik. Hij mocht nog even meer lichaamshouding tonen.”

Zoon van Icellie

Reservekampioen werd Ocellie (Icellie uit Theodora keur van Balmoral) van fokker Jacob Bovendorp uit ’t Loo Oldebroek. “Een zeer goed ontwikkeld, ruim voldoende tuigtypisch en langgelijnd veulen dat sterk is gebouwd en makkelijk draaft maar op stand en ook in beweging wat meer front zou mogen tonen.” Viggon licht nog toe, dat de plaatsing van hengstveulens gecompliceerder was dan de plaatsing van merrieveulens. “Bij de hengstveulens was het meer afwegen wat het zwaarste moest wegen.”

Alternatieve IBOP

Drie merries, die allen door Henk Hammers werden voorgereden, kwamen in Terschur om de alternatieve IBOP af te leggen. Twee scoorden er voldoende punten, bij één merrie werd de beoordeling gestopt. Keldine (Cizandro uit Veldine keur pref van Manno, fokker Piet Lelieveld uit Leidschendam) van M.J. de Boer realiseerde 76,5 punten en voor Jaralien (Eebert uit Zaralien keur van Saffraan) van fokker J.C. Scheltens uit Schoonebeek zat er 77,5 punten in. Bij een tweede voldoende score (75 of meer) worden deze merries keur.

Aangespannen rubrieken

Op de fokdag zijn ook altijd diverse aangespannen rubrieken waaronder het fokmerriekampioenschap Midden-Nederland. De Victory-dochter Disaronno van de familie De Leeuw prolongeerde haar titel. Rijder was vorig jaar Lubbert van Oene maar deze schimmelmerrie wordt nu uitgebracht door Robbie van Dijk. Dan werd er ook gestreden om het Young Riders Kampioenschap. En ook daar ging het om een prolongatie maar dan voor zowel paard als rijder. Kevin Huckriede reed namelijk Renvyle Imondro (v. Cizandro) van F. Fritspatrick weer naar het kampioenslint. De Cambridge Cole Trofee was voor de momenteel in zo beste vorm verkerende Gerran PSH (v. Atleet) van de familie Pos met als stuurman Marcel Ritsma.

Bron KWPN