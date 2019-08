Twee keurmerries en een elitemerrie op CK Norg

Op de Centrale Keuring in Norg was er gelegenheid om een merrie voor te stellen op de alternatieve IBOP. Dat leverde twee nieuwe keurmerries en een nieuwe elitemerrie op. De vierjarige Keldine (v. Cizandro) en de Eebert-dochter Jaralien werden keur. Het elite-predicaat was voor Indalina (v. Colonist).

Met hele mooie cijfers werd de vierjarige Keldine (Cizandro uit Veldine keur preferent van Wilhelmus, fokker Piet Lelieveld uit Leidschendam) van Maarten de Boer uit Wanneperveen keur. Henk Hammers kwam deze merrie presenteren. Ze had al een IBOP van 76,5 punten op haar naam staan maar haar bijzonder elegante en lichtvoetige show en haar fraaie front leverde haar nu 81 punten op waarbij er nu vijf maal een 8 en twee maal een 8,5 op haar lijstje prijkten.

De kersverse keurmerrie Keldine is een zus van de KWPN-hengst Bommelsteyns Hubert van Jaap van der Meulen. Maarten de Boer ‘doet’ nog niet zo heel lang in tuigpaarden maar had in Norg nu al de Kampioen bij de tweejarigen. Plaatsgenoot Wout Liezen heeft de interesse van Maarten weten te stimuleren en hem geadviseerd bij zijn aankopen. Dat resulteert er dus nu in dat Maarten al een tweejarige door Liezen gefokte kampioen heeft, met de zeer fraai showende Keldine ook een topper in huis lijkt te hebben en dat coach Liezen en zijn pupil De Boer te samen in Norg vier kampioenschappen mee wisten te nemen naar Wannerperveen.

Nu wel voor Jaralien

De Eebert-dochter Jaralien (uit Zaralien keur van Saffraan) van fokker J. C. Scheltens uit Schoonebeek kwam uit op 80,5 punten in handen van Henk Hammers en ook zij is daarmee keur. Een heel fijn resultaat omdat Jaralien vorig jaar ook al een poging deed het keurschap te bemachtigen en dat toen net niet lukte en nu dus ruimschoots. Ze showde dan ook heel elegant waarvoor nu dus mooie punten met als eindresultaat 80,5.

Elite voor Indalina

De derde merrie verwierf met haar tweede voldoende IBOP het predicaat elite. Dat was Indalina (Colonist uit Oldalina preferent van Harald, fokker G.G. van Wee uit Hooglanderveen). Geregistreerde is Henk Minkema uit De Wilgen en Sander Hoogenberg showde deze merrie die op elk onderdeel 7,5 scoorde en daarmee uitkwam op 75 punten, het vereiste aantal om voor deze graadverhoging in aanmerking te komen. De merrie showde keurig op heel ongedwongen en heel natuurlijke wijze. Met deze promotie op zak konden deze merries deelnemen aan de rubriek keur/elite merries en werden zij allen uitgenodigd voor de Nationale Tuigpaardendag op 17 augustus in Ermelo.

Aangespannen rubrieken



Er waren ook enkele aangespannen rubrieken. Bij de fokmerries was het Gorita (v. Atleet) van en met Klaas Buist die met haar grootse optreden, haar extra front en haar mooie manier van bewegen de winst pakte. Wat minder extreem in het front, maar ook een mooie manier van bewegen heeft Giantha, eveneens een dochter van Atleet. Ze is van Wout Liezen en Henk Hammers werd er tweede mee voor de charmante Jennytou van ’t Hooge (v. Delviro HBC) van Henk Minkema met Sander Hoogenberg. In de damesrubriek wist Mieke ter Schure met Giantha op kop te komen.

Bron: KWPN