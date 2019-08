Uilke Haarsma naar titel in Rijs

Momenteel is het de tijd van de aangespannen kampioenschappen en op het hele mooie concours in Rijs stond het VTN randemkampioenschap op het spel. Leendert Veerman was titelverdediger maar het ging in het verleden nogal eens tussen Veerman en Haarsma. Nu was het Uilke Haarsma die zijn langspan naar de titel reed.

Vier aanspanningen kwamen er in de baan. Uilke Haarsma heeft dit jaar een jong span en één van deze paarden, de Eebert-zoon Jidaperty, had hij ingezet in dit langspan. De overige twee waren Imposant, eveneens een zoon van Eebert en tesamen met de Morocco Field Marshall-zoon Elburg liepen deze vossen op overtuigende wijze naar de titel. Veerman had Equifirst Amadeus (v. Saffraan), Equifirst Eribo (v. Manno) en de van Lambertus Huckriede geleende Haarman (v. Manno) aangespannen en voor deze combinatie zat er het reservekampioenschap in. Jan Jordans is ook altijd van de partij in meerspanrubrieken en nu had hij Barend (v. Marvel), Gentenaar (v. Bakboord HBC) en Casanova (v. Manno) aangespannen. Hij werd er derde mee voor Derk Jan Mekkes die Bentley VDL (v. Larix), Wizzkid’s Gonda (v. Larix) en Varanno (v. Manno) had aangespannen.

Nog twee keer Haarsma

Met zijn jonge span Jidaperty en Kolonel (v. Fantijn) won Haarsma ook de limietklasse tweespannen. Henk Hammers heeft Jivirona (v. Eebert) van G. ter Laak en Havana (v. Bentley VDL) van Stal Mekkes tot een mooie eenheid weten te smeden en hij werd nu tweede met dit span zwarte merries. Daarna kon Freek Saris Anton (v. Sire) en Heraut (v. Bentley VDL) opstellen. Ook in de rubriek eenspannen gereden door dames was het Stal Haarsma die met de hoogste eer ging strijden. Nellie Haarsma reed namelijk de elegant bewegende Brandy (v. Uromast) naar de koppositie. Daarmee liet ze Anneke Borkent met Renvyle Imondro (v. Cizandro) en Gentenaar met Deborah Dat achter zich.

Competitie

De winst in de competitie ging naar Knaller PSH (v. Cizandro) van de familie Pos met als stuurman Marcel Ritsma. Henk Hammers kon Kianita (v. Eebert) van Gert Kamphorst als tweede opstellen voor de KWPN-hengst Kane-BFT (v. Bocellie) van Brian Franken met Freek Saris.

Limietklasse

In de limietklasse was het Lambertus Huckriede die met Just Lucky (v. Wentworth Ebony) de koppositie in mocht nemen. Hij hield de KWPN-hengst Innovatief (v. Zepplin) van Hengstenhouderij Landzicht met Mark de Groot achter zich. Harry van Middelaar kon vervolgens Icantia (v. Colonist) van Toon van Doorn opstellen. Van Middelaar had in de ereklasse, die niet zo heel veel deelnemers had, echter met de KWPN-hengst Delviro HBC (v. Vulcano) van de HBC-Stal het winnende paard voor zijn wagen. Hij hield Amadeus met Leendert Veerman en Business (v. Vlasco) van Gerrit Egberink met Lambertus Huckriede achter zich.

Ereklasse: weer Veerman

Bij de ereklasse tweespannen ging Veerman weer op kop. Hij heeft zijn vossen Amadeus en Eribo in glanzende vorm. Haarsma moest het nu doen met plaats twee met Celebration (bv. Manno) en Elburg. Daarna volgde Derk Jan Mekkes met Bentley VDL (v. Larix) en Belmondo (v. Manno).

Bron: KWPN