Van der Meulen zet geen verdere juridische stappen om rectificatie te bewerkstelligen

Half juni ontstond er een raadsel over een niet aangekomen e-mail van Jaap van der Meulen aan de VERT waarin hij een rectificatie eist dat hij betrokken zou zijn bij het oprichten van een initiatiefgroep voor de aangespannen sport binnen de KNHS. Na de publicatie van het persbericht van de initiatiefgroep voor de aangespannen sport is volgens Van der Meulen het belang om bij een vordering te rectificeren weggenomen.

Jaap van der Meulen was van mening dat hij door een memo van de VERT aan haar leden werd geschaad. De gewraakte tekst luidde: “Zoals u wellicht in de media zult hebben vernomen heeft de KNHS het initiatief getoond om samen met een aantal mensen (voornamelijk oud officials) rondom de persoon van de heer van der Meulen, rechtstreeks onder de vlag van de KNHS een nieuwe vereniging voor alle drie disciplines op te richten.”

Niet aangekomen

Hierop zond Van der Meulen een e-mail naar de VERT met het verzoek tot rectificatie. Maar volgens VERT-voorzitter Lammert Tel was de mail van Van der Meulen nooit aangekomen. Hij reageerde destijds schriftelijk als volgt: “Ervan uitgaande dat deze mail wel is verzonden maar klaarblijkelijk niet door ons secretariaat is ontvangen kan ik meedelen dat wij van mening zijn dat vast staat dat de heer van der Meulen op 24 december jl. en 8 januari jl. via mailbericht een groep oud juryleden heeft benaderd met het verzoek om als initiatiefnemer gezamenlijk op te treden richting KNHS, verband houdende met de afspraken die tussen de KNHS en de Aangespannen Sport medio oktober 2019 gemaakt zijn specifiek over het onderwerp juryleden. Hierop heeft de KNHS in ieder geval één gesprek gevoerd met de heer van der Meulen, dit is door de KNHS bevestigd. Ook heeft de heer Van der Meulen zich in de Paardenkrant een aantal malen niet onbetuigd gelaten aangaande dit onderwerp.”

Persbericht Initiatiefgroep Aangespannen sport

Voor Jaap van der Meulen is de lucht geklaard dankzij een persbericht van de daadwerkelijke initiatiefgroep Aangespannen sport waar Kees Visser de voorzitter van is geworden. Dit komt met name door de volgende passage van het persbericht: “In de het geruchtencircuit gonzen namen van personen die erbij betrokken zouden zijn; deze namen zijn volstrekt onjuist.” Hierdoor is volgens Van der Meulen het belang om bij een vordering te rectificeren weggenomen laat hij aan Horses.nl weten doormiddel van een brief van zijn advocaat.

