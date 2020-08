VERT-concours Tolbert: Imondro en Amadeus laten van zich horen

De van de KNHS-losgemaakte VERT organiseerde afgelopen weekend een groot tuigpaardenconcours in Tolbert. Renvyle Imondro (v. Cizandro) en Action Quality Amadeus (v. Saffraan) deden beide in twee rubrieken goede zaken.

Imondro liep in handen van Lambertus Huckriede naar de winst in de Grote Limietklasse en won bovendien met Anneke Borkent de damesklasse. Voor Amadeus was er winst in de Ereklasse met Leendert Veerman. Veerman won ook de rubriek voor tweespannen met Amadeus en Action Quality Eribo (v. Manno).

Uitslag

Bron: Horses.nl