Vier tuigpaarden naar NK via keuring regio Tuigpaard Oost

De gecombineerde stamboekkeuring en Centrale Keuring van de regio Tuigpaard Oost vanmorgen mag met recht kwaliteitsvol genoemd worden, een kwart van de aangeboden driejarige merries kreeg een uitnodiging voor het Nationaal Kampioenschap op 15 augustus.

In totaal werden zestien driejarige merries beoordeeld, dertien konden het sterpredicaat in ontvangst nemen en daarvan kregen er vier tevens een uitnodiging voor het Nationaal Kampioenschap, dat op 15 augustus voor alle fokrichtingen in Ermelo plaatsvindt. Daarnaast werd er een vierjarige veulenboekmerrie en een vierjarige stamboekmerrie beoordeeld, beide werden eveneens ster verklaard.

Marrona T. hoogste score

De Cizandro-dochter Marrona T. (uit Darona T ster pref v.Manno, f/g W.A. Toonen uit Alem) behaalde de hoogste score voor algemene indruk en met name haar exterieur overtuigde enorm. Juryvoorzitter Lammert Tel legt uit: “Dit is een zeer tuigtypisch gebouwde en opvallende sterke merrie met veel allure. Op stand zet ze de hals er zeer goed op. In beweging klimt ze er geweldig in met een aansprekende voorhand en een zeer sterk achterbeengebruik, waarbij ze zeer goed ondertreedt.”

‘Opvallend veel hardheid’

Net als Marrona T. mag ook Atleet-dochter Mabellanita, door Joop van Wessel uit Zwartebroek gefokt uit de bekende merrie Taunita elite pref sport-tuig PROK (v.Manno) naar het Nationaal Kampioenschap. “Eveneens een tuigtypische merrie met opvallend veel hardheid en scherpte in haar model, waarbij ze veel jeugd uitstraalt. In beweging heeft ze heel veel buiging in het achterbeen en een goede actie in het voorbeen, met daarbij veel front waarin ze nog iets meer mag terugkomen. Ze presenteerde zich op een aansprekende en gemakkelijke manier.”

Tweede dochter Indiana

Net als gisteren kon ook vandaag een dochter van Indiana naar het kampioenschap worden afgevaardigd, namelijk Miantha W (uit Fiantha G.W. keur IBOP-tuig v.Patijn, f/g A. van Wijhe uit ’t Harde). “Een aansprekende merrie met een rijke voorhand, een sterk model met een opvallend mooi hoofd en een opvallend lang kruis. Het voorbeen is een tikkeltje steil, en dat zie je in beweging wat terug. Ze klimt er zeer goed in en heeft een goed achterbeengebruik, en heeft een goede balans. Het voorbeengebruik zou aansprekender moeten zijn”, aldus Tel.

‘Ras en uitstraling’

De eerste merrie die vanmorgen in de baan kwam, startte de dag goed door direct een ticket naar Ermelo af te dwingen: Mertida (Cizandro uit Bertida keur v.Saffraan, f/g H. Scholten jr. uit Wezep). “Een merrie met ras en uitstraling, een heldere uitkijk en een sterke bovenlijn met goede verbindingen. In het front zou ze rijker mogen zijn. In beweging toont ze heel veel actie en een voldoende zweefmoment en gebruik van het achterbeen. Ze heeft een sterke manier van bewegen.”

Geslaagd voor alternatieve IBOP

De beide merries die voor de alternatieve IBOP werden aangeboden vandaag, slaagden beiden voor de eerste keer. Indien zij nogmaals slagen voor de IBOP, hebben ze het IBOP-predicaat behaald. Indiana-dochter Mendoline (uit Gwendoline ster PROK v.Manno, fokker W.G. Cazemier uit Spencerville, Indiana, ger. Menko en Elsa Jongeling uit Aduard) verdiende gisteren in Dalen een uitnodiging voor het NK aan de hand, vandaag kreeg ze 77 punten voor haar IBOP. “De merrie doet nog wat groen en jeugdig aan, maar laat al mooie stukken zien. Met name het front en het achterbeengebruik spreken aan, maar ze moet nog wat groeien in haar balans. Wij zijn er van overtuigd dat dat gaat lukken”, lichtte Tel toe.

‘Totale plaatje spreekt aan’

Ook de eveneens driejarige Megonda (Eebert uit Silgonda keur v.Manno, f/g G de Vaan uit Vlijmen) slaagde, zij deed dat met 76,5 punten. “Een merrie die met haar houding en front mooie dingen laat zien, maar nog iets meer mag klimmen in de voorhand. Het totale plaatje spreekt bij deze merrie aan.”

De volgende tuigpaardkeuring is in Tolbert, regio Tuigpaard Noord, op 22 juli.

Bron KWPN