Voorjaarsonderzoek Tuigpaard komend voorjaar voor de laatste keer

Komend voorjaar is de laatste keer dat er een voorjaarsonderzoek wordt georganiseerd voor de fokrichting Tuigpaard. Met ingang van de selectieronde 2019/2020 kunnen aangewezen tuigpaardhengsten uitsluitend nog deelnemen aan het najaarsonderzoek.

Op dit moment zijn er nog een aantal 4 jaar en oudere aangewezen tuigpaardhengsten die nog aan de test moeten deelnemen. Voor deze hengsten start op maandag 2 maart hun verrichtingsonderzoek. Wanneer er eigenaren zijn die een 4 jaar of oudere sterhengst hebben, dan kunnen zij deze hengst ook op 2 maart voorrijden voor de hengstenkeuringscommissie en kan de betreffende hengst, na aanwijzing door de commissie, instromen in dit voorjaarsonderzoek. Hengsten die hiervoor in aanmerking willen komen dienen voor aanvang aan alle veterinaire voorwaarden te voldoen.

Bron: KWPN