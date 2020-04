Wizzkid’s Gonda met pensioen

De familie Mekkes heeft hun paradepaardje Wizzkid's Gonda afscheid laten nemen van de wedstrijdsport. De inmiddels zeventienjarige merrie is al vanaf veulen af aan in het bezit van de familie Mekkes en was succesvol in het tuig met zowel Derk als Hanneke Mekkes.

De Patijn-dochter uit een moeder van Larix werd voor het eerst kampioen als veulen. Daarna werd ze kampioen als driejarige aan de hand. Het derde kampioenschap aan de hand behaalde Wizzkid’s Gonda als kampioen keur/elite-merries.

In het tuig

Naast de kampioenschappen aan de hand was de vosmerrie ook uitermate succesvol in het tuig. De merrie werd zowel kampioen tweespan, klavertje drie en vierspan. Daarnaast bemachtigde ze overwinningen in de nationale competitie eenspan.

In vervoering

“Haar sterke karakter, onuitputtelijke Wizz, Ik zal je ieder concours missen. inzet en haar intelligentie hebben haar bijzonder veel overwinningen gebracht. Haar charme bracht vele toeschouwers in binnen en buitenland in vervoering. Wizz, Ik zal je ieder concours missen,” schrijft Derk Mekkes lovend over de merrie op zijn Facebookpagina.

