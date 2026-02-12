Energie van binnenuit: hoe ruwvoer en krachtvoer het verschil maken voor jouw (sport)paard

Een paard dat schittert in de piste of met plezier werkt in de wei – het begint allemaal bij energie van binnenuit. Niet de hoeveelheid krachtvoer bepaalt het succes, maar de kwaliteit van wat er in de voerbak zit. Want elk paard is anders, en elk lichaam vraagt om zijn eigen vorm van energie.

Ruwvoer: de stille kracht van elke prestatie

Ruwvoer is het fundament. De vezels uit hooi, luzerne of bietenpulp worden in de dikke darm omgezet in langzame, stabiele energie – precies wat een paard nodig heeft om rustig te blijven, goed te verteren en zich vanbinnen goed te voelen.

Met Hippoluz Zero biedt D’hooghe een pure, graanvrije luzerne die niet alleen voedt, maar ook beschermt. De structuur stimuleert speekselproductie en helpt zo de maagwand te bufferen. Ideaal voor paarden die gevoelig zijn aan hun spijsvertering of neigen naar stress.

Krachtvoer: afgestemd op arbeid, temperament en herstel

Een paard dat intensief werkt, vraagt meer dan ruwvoer alleen. Maar niet elk krachtvoer is hetzelfde. Het geheim zit in de juiste mix van vezels, vetten en zetmeel – precies in die verhouding waarin het paard ze kan benutten zonder overprikkeld te raken.

Red Fibre – Zachte kracht voor een rustig paard

Red Fibre levert energie via vezels en oliën, niet via suiker of granen. Met minder dan 1,8% suiker is dit voer ideaal voor paarden die gevoelig reageren of snel heet worden. Het ondersteunt de darmflora, houdt de bloedsuikerspiegel stabiel en geeft constante energie zonder pieken.

Gastro Muscle Fit – Spierkracht met maagcomfort

Sommige paarden presteren beter met extra energie, maar hun maag is de zwakke schakel. Gastro Muscle Fit werd precies daarvoor ontwikkeld. Deze mix combineert vezelrijke energie, lijnzaadolie en natuurlijke plantenextracten die de maagwand helpen beschermen.

Het resultaat? Meer kracht, betere bespiering en een paard dat zich goed voelt vanbinnen.

Cool Performance Mix – Kracht zonder spanning

Sommige paarden moeten explosief kunnen presteren, maar mogen niet ‘heet’ worden in hun hoofd. Cool Performance Mix geeft gecontroleerde energie dankzij de combinatie van geëxtrudeerde granen, vetten en vezels. Ideaal voor paarden die moeten presteren met controle, focus en souplesse.

