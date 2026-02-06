Gezonde dikmakers voor schrale paarden

Veel paardeneigenaren kennen het probleem: hun paard is te schraal en heeft moeite om aan te komen in gewicht. Vooral in de wintermaanden kan het moeilijker zijn om schrale paarden op een gezond gewicht te houden. Als oorzaken zoals wormen of een disbalans in de darmen is uitgesloten, kun je niet anders dan voldoende en goed bijvoeren! Gezonde gewichtstoename en -behoud is daarbij essentieel.

Oorzaken uitsluiten

Ondergewicht kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan onvoldoende ruwvoer, te schraal ruwvoer en daarbij te weinig aanvullende voeding, een worminfectie, gebitsproblemen of problemen in de spijsvertering. Als je opmerkt dat je paard plotseling afvalt, is het belangrijk om eerst te achterhalen waardoor dit komt. Alle oorzaken uitgesloten? Dan kan het zijn dat je paard van nature moeilijker op een gezond gewicht blijft en je hem hier extra bij moet helpen!

Hoe komt een paard aan?

Om een paard aan te laten komen met voeding moet je letten op een aantal dingen:

Voldoende ruwvoer: Zorg ervoor dat je paard dagelijks voldoende ruwvoer krijgt. Weeg het af zodat je zeker weet dat hij genoeg binnen krijgt. Voer minimaal 1 kg droge stof per 100 kg lichaamsgewicht (1,2 kg vers hooi of 1,2 – 1,5 kg voordroog/kuilvoer) per dag. Een paard van 600 kg zou je dus minimaal 7,2 kg hooi per dag moeten voeren. Voor een te mager paard kun je deze hoeveelheid dus verhogen!

Voldoende energie: Het paardenlichaam heeft energie nodig om goed te kunnen functioneren, maar ook om op een gezond gewicht te blijven. Als een paard minder energie binnenkrijgt dan dat hij verbruikt (bijvoorbeeld door intensieve training of koude dagen), zal hij ook afvallen. De energiebehoefte van een paard is afhankelijk van de leeftijd, de lichamelijke inspanning, het ras, de grootte en eventuele dracht et cetera. Let bij het kiezen van aanvullende voeding op de 'EWpa' (energiewaarde paard). Hiermee wordt aangeduid hoeveel energie een paard uit het voer kan halen. Voeding met een minimale EWpa van 0,8 wordt gezien als voeding met een hogere energiewaarde en kan dus geschikt zijn om paarden aan te laten komen.

Voldoende eiwitten: Een paard heeft eiwitten nodig uit de voeding voor de functie van alle weefsels in het lichaam. Je kunt het zien als bouwstenen. Zo heb je als paardeneigenaar vast wel eens gehoord dat een paard met weinig bespiering extra eiwit kan gebruiken voor de spierontwikkeling. Valt je paard in? Dan is een rantsoen met meer eiwitten aan te raden!

Voldoende structuur en vezels: De belangrijkste energiebron voor paarden zijn plantaardige vezels, zoals uit ruwvoer en gras. Deze vezels bevatten natuurlijke koolhydraten (suikers) die langzaam omgezet worden in energie door darmbacteriën, zonder de bloedsuikerspiegel te beïnvloeden.

Suiker en zetmeel: Natuurlijk zijn suikers en zetmeel ook bekende 'dikmakers', maar te veel hiervan is helaas niet gezond voor paarden. Het zijn goede energiebronnen, maar beïnvloeden ook de bloedsuikerspiegel. Als die continu te hoog is, leidt het tot gezondheidsproblemen zoals insulineresistentie of hoefbevangenheid.

Gezonde dikmakers

Om je paard op een verantwoorde en gezonde manier aan te laten komen, is het belangrijk om te kiezen voor voeding dat rijk is aan structuur, energie, gezonde vetten en eiwitten, maar met een laag suiker- en zetmeelgehalte. Zo help je je paard gezond ‘dikker’ te maken!

Vitalstyle Weight & Condition

Deze muesli is een uitstekende keuze voor paarden die in gewicht moeten toenemen of die het bereikte gewicht moeten behouden. Het is Vitalstyle’s ‘gezonde dikmaker’! Deze structuurrijke muesli ondersteunt de gewichtstoename en het behoud van de (spier)massa met 100% natuurlijke ingrediënten en zonder granen. Door het hoge energie-, eiwit- en vetgehalte biedt het de juiste voedingsstoffen voor een gezonde gewichtstoename zonder dat je te veel suiker en zetmeel voert. De muesli bevat namelijk maar 4% suiker en 7,8% zetmeel.

Vitalstyle Protein & Fiber

De Protein & Fiber Ruwvoermix van Vitalstyle is een fijne optie om meer eiwitten toe te voegen aan het rantsoen. Deze structuurrijke mix met onder meer gedroogde grassen is rijk aan hoogwaardige eiwitten en vezels, wat zorgt voor een geleidelijke en gezonde gewichtstoename. Het helpt bij het opbouwen van de spiermassa en ondersteunt de spijsvertering, zonder het risico van overmatige suiker- of zetmeelinname. Ook is de ruwvoermix vrij van luzerne, speciaal voor paarden die hier gevoelig voor zijn.

Vitalstyle Grass & Fiber Haycobs

Is het bij jou op stal niet mogelijk om extra ruwvoer bij te voeren? Kies dan voor de Vitalstyle Grass & Fiber Haycobs! De grasbrokken vormen na de toevoeging van water tot een zeer smakelijke en vezelrijke ruwvoerslobber. Het bevat voldoende eiwitten en is een uitstekend alternatief voor hooi of voordroog of als extra aanvulling hiervan. Ook Grass & Fiber is vrij van granen (en zetmeel) en luzerne en bevat een laag suikergehalte.

Vitalstyle LijnzaadOlie

Door het hoge vetgehalte van LijnzaadOlie en de juiste verhouding omega 3-6-9 vetzuren, is LijnzaadOlie dé geschikte extra aanvulling om je paard te helpen aankomen in gewicht. Een makkelijke en snelle toevoeging aan het rantsoen, om de energie-inname op een gezonde manier te verhogen!