Horsefitshop: Echte schoonheid komt van binnenuit

Een mooie glanzende glow over de vacht van je paard, dat is wat elke paardenliefhebber graag wil zien bij haar of zijn paard. Maar wat zegt het nou eigenlijk over de gezondheid van je paard? Hoe komt het dat paarden gaan glanzen? Of wat moet je doen als de vacht van je paard dof is? Er zijn meerdere factoren die een rol spelen als het gaat om échte schoonheid van binnenuit, want een glanzende vacht welke gecreëerd wordt door glansspray kan je geen natuurlijke glans noemen. Maar wanneer wel? Dat vertellen wij je graag in deze blog!

Een lichaam kan niet praten, wel uiten. Er zijn tien belangrijke en zichtbare punten waaraan jij kan zien of jouw paard gezond is of wellicht pijn heeft. Door middel van een checklist kan jij stap voor stap deze punten bij langs gaan voordat je maatregelen gaat treffen om die innerlijke schoonheid naar boven te halen.

Er bestaan natuurlijk heel veel supplementen die een positieve invloed hebben op de gezondheid van je paard, maar mocht er lichamelijk iets niet in orde zijn, kan je van alles geven maar zal het lichaam weinig tot niks opnemen. Daarom is het belangrijk om je paard extra goed te checken om het gewenste resultaat te krijgen: een gezond en blij paard dat lekker in zijn of haar vel zit.

De 10 zichtbare signalen

(Slechte) bespiering

Elk gezond paard moet een basisbespiering hebben, ook wanneer je paard niet in training is. Bij een paard waarbij deze basisbespiering ontbreekt, spreken we in de meeste gevallen over spieratrofie. Dit betekent dat de neutrale aansturing van de spieren niet in orde is. Om dit probleem op te lossen, moeten de ruggenwervels weer mobiel worden en de zwakke/zieke organen herstellen. Dan zullen de zenuwen weer op gang komen en hun werk doen. (Doffe) vacht

De vacht zegt veel over een paard. Zo werkt de huid mee om afvalstoffen af te voeren. Een doffe vacht en slechte huid kan dan ook duiden op een probleem aan de lever, nieren, darmen of longen. Check de kwaliteit en conditie van de vacht. Is de vacht dof? Dan is het raadzaam om de oorzaak te achterhalen. (Gevoelige) oren

Door de oorschelp van je paard lopen meerdere zenuwbanen, een gevoelig deel van het lichaam. Bij sommige paarden is het een no go om aan de oren te zitten. Vaak denkt men dat dit een karakter trekje is van het paard, maar integendeel. Want als je paard overgevoelig reageert op het moment dat jij aan de oren wilt zitten, is dit een duidelijk signaal dat de zenuwen overprikkeld zijn. Dit gebeurd alleen als er iets niet in orde is, denk aan zenuwen die afgeklemd zitten. Dit kan komen omdat een lichaamsdeel welke behoort te bewegen, vast is komen te zitten of er ontstaan problemen met de organen welke uiteindelijk via de zenuwbanen, leiden tot overgevoelige oren. Conclusie: overgevoelige oren kunnen een gevolg zijn van problemen in het hoofd óf het lichaam van het paard. Check it! (Overgevoelige) huid

Reageert jouw paard gevoelig bij een aanraking? Bijvoorbeeld bij de onder de buik, onder de staart, op zijn flanken, achter de voorbenen of rondom de hals? Ook dit zijn signalen dat de zenuwen die door de huid lopen (zwaar) overprikkeld zijn. Gevoelige of overprikkelde zenuwen is duidelijk een teken van een lichamelijk ongemak of ongemakken. Hierbij is het belangrijk de oorzaak te vinden en het zo snel mogelijk op te lossen, voor dat het probleem verergerd. Hoeven

De stand van de hoeven wordt bepaald door de spieren. Wanneer je merkt dat jouw paard zijn hoef gedraaid naar buiten op de grond zet, dan wijst dat er op dat bepaalde spieren aan de binnenkant van zijn been te strak staan. Daarnaast zegt niet alleen de stand van de hoeven iets over het lichaam, ook de conditie van de hoef kan iets over de gezondheid zeggen. Ribbels, witte lijnen, zachte straal, kan allemaal duiden op ongemakken. Bijvoorbeeld hoefbevangenheid of rotstraal. Stress, geprikkeld, nerveus, hyperactief

Stress kan een flinke boosdoener zijn voor het lichaam en gezondheid. Stress is een reactie van de geest en het lichaam van een paard. Het wordt veroorzaakt door gebeurtenissen van buitenaf, die ervoor zorgen dat je paard druk en/of spanning ervaart. Wanneer je paard psychisch of lichamelijk stress ervaart, komt het stresshormoon cortisol vrij. Door dit hormoon treden er gedragsveranderingen bij je paard op, gedragingen die wij associëren met stress. Stress kan leiden tot verschillende ongemakken, zoals: verminderde weerstand, gevoelige maag, verminderde darmfunctie, gevoeligheid voor suikers, etc. Het is dus belangrijk ondersteuning te bieden wanneer je merkt dat jouw paard stress ervaart. Opgeblazen buik

“Wanneer verwacht je het veulen?” Krijg je deze vraag regelmatig maar is jouw paard een ruin? Of heb je een merrie maar verwacht je geen veulen? Wees je hier dan van bewust: een hangende buikomvang heeft meestal niets te maken met vet, maar wel met vulling. Heeft jouw paard bijvoorbeeld toegang tot onbeperkt ruwvoer en eet hij té veel of krijgt hij eigenlijk te veel dan wat hij aan kan? Dan kunnen de darmen volledig vol raken, te vol en dat is niet goed. Het volledige gewicht komt dan op de wervelkolom aan. Bindweefsel en spieren raken dan als ware uitgeput en lubberen uit. Daarnaast komen organen ook in de verdrukking. Lees je dit nou en denk je “Mijn paard is juist geen extreme eter, maar heeft wel zo’n hangbuik.” Dan kan dit duiden op een darmbacterie. De opgeblazen buik wordt dan veroorzaakt doordat er veel slechte darmbacteriën aanwezig zijn, in tegenstelling tot goede darmbacteriën én heel veel gas. Heeft jouw paard een opgeblazen buik en wellicht een doffe vacht? Dan is er vaak sprake van spijsverteringsproblemen. Hals

De verbinding tussen de hersenen en de rest van het lichaam heeft connectie via de hals. Indien er problemen plaats vinden in de hals, kan het o.a. een verminderde doorbloeding naar het hoofd veroorzaken. Hierdoor functioneren de hersenen minder goed, want de hersenen hebben veel bloed nodig. Door deze vermindering kan het problemen veroorzaken met de organen en de huishouding. Een gezond paard heeft een mooie gewelfde hals met een vloeiende overgang naar de schoft, ook als je paard niet getraind wordt. Een zware onder hals, dunne hals, rechte of een ‘herten hals’ zijn duidelijke signalen op problemen. Pijn

Een gezicht spreekt boekdelen, ook bij paarden. Om dit goed op te merken zijn de oren, ogen, mond en de neus belangrijke kenmerken om eventuele pijnsignalen te herkennen. Uit een uitgebreid onderzoek is onderzocht hoe je pijn kan herkennen bij je paard. Er zijn een aantal signalen dat wanneer deze tegelijkertijd aanwezig zijn, er op wijst dat een paard (chronische) pijn ervaart.

Deze signalen zijn:

– Knijpen met de ogen (naar binnen gekeerde blik) / bezorgende/angstige blik (rimpel boven het oog)

– Wijde neusgaten

– Op elkaar geklemde lippen

– Naar achter gedraaide, stijve oren

Wanneer deze signalen opspelen op hetzelfde moment, betekent dat je paard een lichamelijke ongemak ervaart. (Zwakke), (breekbare) manen

Bij een gezond paard horen de manen oersterk te zijn. Pak een plukje van de manen, een paar haren en probeer deze te breken. Gaat dat makkelijk? Dan zijn de manen zwak en broos. Een aanleiding hiervan kan zijn dat je paard te weinig voedingsstoffen binnen krijgt of niet goed genoeg opneemt. Maar het kan ook een symptoom zijn van een uit de hand gelopen wormbesmetting. Check voor de zekerheid de mest.

Wanneer je paard zich niet lekker voelt, pijn of een irritatie heeft, kan je dat vaak zien aan de bovenstaande signalen. Herken je een paar symptomen en maak je je zorgen over de gezondheid van je paard? Raad pleeg dan je dierenarts. Indien daar niks ernstig uit komt, schakel dan een osteopaat in. Zij kunnen vaak ook veel betekenen voor jouw paard.

Van binnenuit stralen

Slaagt jouw paard met vlag en wimpel voor de gezondheidscheck, maar heeft hij nog niet die mooie glow? Dan is er werk aan de winkel! Want dan is de kans groot dat jouw paard vitaminen of een mineralen te kort heeft. Lichaam en geest moeten in balans zijn wil je dat jouw paard een natuurlijke glans van binnenuit krijgt, want een glans creëren met glansspray is natuurlijk niet hetzelfde. Daarom willen wij, van HorseFitShop, graag een paar tips delen om die innerlijke schoonheid niet alleen van binnenuit te laten stralen, maar ook van buiten!

Het voordeel van kruiden

In de vrije natuur kunnen paarden zelf hun rantsoen samenstellen. In het weiland is het aanbod aan kruiden vaak een stuk minder gevarieerd. In de vrije natuur weten paarden vaak zelf heel goed welke kruiden ze nodig hebben. Ook bestaan er verschillende kruiden om de gewrichten van je paard te ondersteunen. Het voordeel van (gedroogde) kruiden is dat er geen suikers en vulstoffen zijn toegevoegd en je paard ze waarschijnlijk ook nog eens heel erg lekker vind.

VITALstyle Oerbalans

OerBalans is dé ontbrekende schakel voor paarden. Dit is een kruidenmengsel en bevat alles wat een paard van nature nodig heeft. De combinatie van hoogwaardige kruiden, vitaminen, mineralen en sporenelementen maakt dit kruidenvoeder zo volledig, dat het niet alleen de lever stimuleert voor de stofwisseling, maar ook het immuunsysteem ondersteunt. OerBalans houdt het paard van nature in balans.

Door het voeren van OerBalans zijn andere aanvullende diervoeders met vitaminen en mineralen niet meer nodig. Omdat alle ingrediënten van natuurlijke oorsprong zijn, ‘herkent’ het lichaam de stoffen wat de opname bevordert. Het is een gezonde aanvulling voor ieder paard, omdat in veel rantsoenen kruiden ontbreken. Doordat de kruiden de afvoer van afvalstoffen stimuleren, zorgt OerBalans bijvoorbeeld voor een mooie gezonde huid.

Paarden zijn van nature gevoelig voor de ontwikkeling van een verstoorde spijsvertering en stofwisseling door verhoogde stress, verkeerde voeding of overbelasting. OerBalans ondersteunt een optimale stofwisseling en is ook ideaal voor paarden waarbij de weerstand wel wat steun kan gebruiken. Dit bijzondere kruidenmengsel is dan ook erg effectief bij paarden met zomerkriebels. Doordat het lichaam de afvalstoffen beter kwijt kan raken, heeft een paard minder kriebels in de zomer.

VITALstyle Oerbalans

HFS Kleefkruid

Kleefkruid is een eenjarige, snelgroeiende plant uit de sterbladige familie zoals het Lievevrouwebedstro. Het is een plant die zowel op een vochtige als droge, bij voorkeur, omgewerkte bodem kan groeien. De plant groeit vroeg in het voorjaar. Zowel de stengels als de blaadjes hebben korte, stevige haartjes die ervoor zorgen dat de plant blijft kleven aan de ondergrond. Door zijn kleefkracht kan de plant zich ‘omhoog’ werken langs bomen en planten en ruim een meter hoog worden.

De smaak van kleefkruid is net als witlof en andijvie licht bitter.

Werking

Kleefkruid zit vol nuttige voedingsstoffen zoals flavonoïden, fenolzuur, glycosiden, tannines en cumarines. Deze werkzame stoffen stimuleren de afvoer van afvalstoffen en vocht. Het wordt zodoende ook wel het lymfeklierkruid genoemd. Kleefkruid is om die reden een goede aanvulling voor paarden met vocht in de benen (stalbenen) of paarden met een gevoelige huid na insectenbeten. Kleefkruid draagt bij aan soepele gewrichten en zorgt voor een extra fitte uitstraling en glanzende vacht. Doorgaans vinden paarden dit kruid ook nog eens erg lekker dus wordt het goed gegeten. Het sap van de plant kan ook uitwendig worden toegepast om te helpen bij het herstel van de huid.

HSF Kleefkruid

HFS Brandnetel

De brandnetel is één van de belangrijkste en meest waardevolle plant uit onze natuur. De plantendelen bevatten een groot aantal waardevolle ingrediënten. Deze ingrediënten bevatten chlorofyl, magnesium, ijzer, fosfor, calcium, zwavel, vitamine A en C, kiezelzuur, eiwit en verschillende flavonoïden (antioxidanten uit plantaardige voedingsmiddelen). De bladeren bevatten veel kalium, deze zijn goed voor de vochtbalans en stimuleren de stofwisseling.

Brandnetel zorgt voor een optimale weerstand, gezonde spijsvertering en voor een goede afvoer van afvalstoffen. Daarnaast stimuleert brandnetel het lymfestelsel en zorgt deze voor een goede bloedsomloop. In combinatie met kruiden, rijk aan vitaminen en mineralen en waarbij de stofwisseling optimaal ondersteunt wordt, komt een natuurlijke glans al heel dichtbij.

HFS Brandnetel

HFS Zeewier

Zeewier bevat een grote hoeveelheid aan gezonde voedingsstoffen. De meeste wieren zijn rijk aan mineralen zoals calcium, natrium, ijzer, jodium en bevatten sporenelementen. Afhankelijk van het soort, is zeewier ook een bron van vitamine A, C en E en plantaardige eiwitten.

Door de vele voedingsstoffen van zeewier kan het op vele manieren bijdragen aan de gezondheid van je paard.

Enkele voordelen op een rijtje:

• Voor een glanzende vacht en een diepe pigmentatie

• Bevordert de rui

• Bevat krachtige antioxidanten voor de afvoer van afvalstoffen

• Voor een gezonde hoefgroei

• Optimaliseert de stofwisseling

• Stimuleert de vruchtbaarheid

• Ondersteunt een gezonde darmflora

• Beschermt en ondersteunt de lever- en nierfunctie

• Goed voor de slijmlaag van de lucht- en urinewegen

• Bij stress en spanning

• Versnelt het herstel na ziekte

• Ondersteunt het natuurlijk afweersysteem

• Kan mest eten of zand likken verminderen indien dit is ontstaan uit een mineralengebrek

HFS Zeewier





Lees verder over stress en hormonale oorzaken