Paard&Voer: Huidproblemen de baas met de juiste voeding

Voor paarden met zomereczeem, mok, een schimmelinfectie of andere huidproblemen wordt de oplossing vaak gezocht in zalfjes, sprays of smeersels. Maar aangezien de huid het grootste orgaan is van het paard, komt het probleem, en dus ook de oplossing, vaak van binnenuit. Huid Vitaal van Voermeester ondersteunt daarom het immuunsysteem en bevat meerdere ingrediënten die belangrijk zijn voor een gezonde paardenhuid. Remco Zuidam vertelt hoe dat werkt, en hoe dat zelfs het karakter van paarden totaal kan veranderen.

Nu de dagen langer worden en de temperatuur stijgt, beginnen veel paardeneigenaren zich al enigszins zorgen te maken. Hoe lang duurt het nog voordat hun paard of pony begint met schuren? Op tijd beginnen met anders voeren is inderdaad belangrijk, vertelt Remco Zuidam, product- en verkoopmanager bij Voermeesters. “Zomereczeem, maar ook andere huidklachten zoals schimmel of mok, ontstaan vaak door een zwakker immuunsysteem. Met de juiste voeding kun je het immuunsysteem een boost geven, maar daarmee moet je dan wel op tijd starten. Het voorjaar is daar het juiste moment voor.”

Gezond darmflora, minder huidproblemen

Biotine, pro- en prebiotica en betaglucaan zijn belangrijke ingrediënten van Huid Vitaal. “Biotine is een B-vitamine. Zwavelhoudend, en daarmee een belangrijke ondersteuner voor de huid”, weet Zuidam. “Prebiotica zorgen voor een gezond darmflora en probiotica bevatten levensvatbare bacteriën, die helpen de balans tussen ‘goede’ en ‘slechte’ micro-organismen in balans te brengen. Betaglucaan tot slot is een natuurlijke trigger voor het immuunsysteem.”

Meer vezels = betere vertering Naast de ingrediënten speelt ook de productiemethode van Huid Vitaal een rol. Remco Zuidam legt uit: “Onze brokken bevatten meer vezels dan andere brokken. Dat komt omdat in onze fabriek alle grondstoffen hun eigen bewerking krijgen, in plaats van dat ze allemaal bij elkaar gestopt worden en dan door de molen gaan. Door niet alles even fijn te malen behouden we meer structuur. Wat de vertering weer ten goede komt!” Dit voordeel geldt overigens niet alleen voor de Huid Vitaal: alle brok van Voermeesters wordt op deze manier geproduceerd en hebben daardoor gemiddeld 115 procent meer structuur dan brokken van andere aanbieders.

Onherkenbaar veranderd

Dat Huid Vitaal werkt, heeft Zuidam onderzocht én met eigen ogen gezien. “We hebben een groep van veertig paarden gedurende een half jaar gemonitord. Paarden uit heel Nederland, met verschillende huidproblemen. We hebben de paarden op verschillende onderdelen gescoord en de eigenaren vervolgens een strak dieetadvies gegeven voor hun paarden. Na een half jaar waren de verschillen ten opzichte van de beginsituatie groot. In een rusthuis in Friesland heb ik zelfs een paard gezien dat onherkenbaar veranderd was. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook in zijn gedrag. Hij was altijd erg sacherijnig – de eigenaren dachten dat dit gewoon bij hem en zijn hoge leeftijd hoorde. Toen we na een half jaar weer kwamen, dachten we eerst dat hij vertrokken was. Maar hij was totaal veranderd, veel socialer. Blijkbaar had de jeuk een enorm effect op hem.”

Voor en na het voeren van Huid Vitaal van Voermeesters.

GMO-vrij Voor alle brokken voor Voermeesters geldt dat ze GMO-vrij zijn. GMO staat voor ‘Genetically Modified Organism’ en het GMO-Controlled certificaat dat Voermeesters als enige paardenvoerproducent in Nederland heeft, wil zeggen dat alle producten geproduceerd zijn zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen.

Minder uitval, meer lessen

Omdat Huid Vitaal een luxe brok is – oftewel: niet de goedkoopste ­– wordt het bij zomereczeem vaak niet het hele jaar door gegeven. Maar er zijn ook redenen om dat wel te doen. “Ik ken een manege-eigenaar met een HIT-actiefstal waarvan de paarden veel last hadden van jeuk. Huid Vitaal werkte zo goed, dat hij goedkoper uit was als hij dat het hele jaar door bleef voeren. Hierdoor had hij namelijk veel minder uitval, en kon hij meer lessen geven. Ook vielen de dierenartskosten lager uit.”

