Nieuw onderzoek toont verband tussen speeksel en maagzweren￼

Maagzweren bij paarden blijven vaak lang onopgemerkt. Bij een verdenking van een maagzweer zijn dierenartsen tot nu toe altijd afhankelijk van een gastroscopie. Alleen deze procedure is betrouwbaar in het aantonen van maagzweren. Kroatische wetenschappers hebben echter een uiting van een aminozuurverbinding in het speeksel in verband kunnen brengen met aanwijzingen voor maagzweren. Het onderzoek wordt op korte termijn gepubliceerd waarin verdere bevindingen te lezen zijn.

Bron: Landtiere