Paard in Noord-Duitsland besmet met het Westnijlvirus

Bij een paard in het Noord-Duitse Sleeswijk-Holstein is begin deze maand het Westnijlvirus geconstateerd. Tegen het virus is vaccinatie mogelijk, vooralsnog worden vooral risicodieren gevaccineerd.

Het Westnijlvirus werd gevonden bij een paard in Escheburg, 20 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Op de houderij stonden in totaal vier paarden. Het virus wordt verspreid door trekvogels, waarin vermeerdering plaatsvindt en kan door muggen worden overgebracht op paarden. Het paard kan het virus niet verder verspreiden, meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Ook de mens kan besmet raken, maar dus niet via het paard.

Symptomen

Bij paardachtigen worden vaak amper verschijnselen gezien. Bij 10 procent ontstaan neurologische verschijnselen en lichte koorts, anorexie, sloomheid, en/of koliek. Van de dieren met acute neurologische verschijnselen gaat ongeveer 35 procent dood of moet worden geëuthanaseerd.

Vaccinatie

Er is een drietal vaccins beschikbaar in Europa. Vooralsnog worden vooral risicodieren gevaccineerd. Dat zijn vaak paardachtigen die regelmatig op internationaal transport gaan naar gebieden waar het virus regelmatig problemen geeft of paarden met een grote emotionele of commerciële waarden.

Voor de eerste keer moeten paarden tweemaal gevaccineerd worden met vier tot zes weken tussenruimte, gevolgd door jaarlijkse hervaccinaties. Vaak worden vaccinaties in het voorjaar gegeven, voordat het muggenseizoen begint.

Zie voor meer informatie over het Westnijlvirus onderstaande link:

Bron: Nieuw Oogst/ Horses.nl