Prinses Margarita: ‘Paardentherapie is goed voor mensen met autisme’

Paarden kunnen mensen met autisme helpen. "Een paard oordeelt niet", zegt prinses Margarita de Bourbon de Parme (v.Hugo van Bourbon-Parme) bij WNL Op Zondag op NPO 1. Een paard leeft ook in het nu, zegt de prinses. "Dus je wordt vanzelf weer in het moment neergezet."

prinses Margarita de Bourbon legde in het programma WNL Op Zondag uit dat omgang met paarden voor mensen met autisme een goede therapie is. Het dedain en de lacherigheid waarmee presentator Rick Nieman en de D66 politicus Jan Paternotte in daad en gebaar dit behandelden was beschamend om te zien.

Gelukkig zag je dat naar gelang het gesprek duurde er minder lacherig werd gedaan daar de prinses duidelijk niet op haar mondje gevallen is en de sfeer goed aanvoelde.

Bron: Horses.nl