Warendorfse staatshengsten moeten ook op zondag beweging krijgen

Worden de hengsten van de Warendorfse staatsstoeterij wel op een diervriendelijke wijze gehouden? Minister van Milieu en Landbouw Ursula Heinen-Esser heeft namens de deelstaatregering van Nordrhein-Westfalen een antwoord gegeven op deze vraag van parlementslid Norwich Rüße (Bündnis 90/Die Grünen).

Volgens Rüße is de Warendorfse staatsstoeterij een vlaggenschip van de staat en moet zich daarom bewust zijn van haar voorbeeldfunctie en de dierenbeschermingswetten volgens de voorschriften uitvoeren. De staatsstoeterij had haar voorbeeldfunctie in de zaak Ankerhold niet vervuld.

Vrije beweging op zondag

In antwoord op de parlementsvraag, zei minister Heinen-Esser, dat paardeneigenaren niet verplicht zijn de vrije bewegingstijden van hun paarden nauwkeurig bij te houden, en dat de staatsstoeterij daartoe dus ook niet verplicht is. In het antwoord staat verder: ”Op de dekstations wordt zes dagen per week voldaan aan de minimumeisen voor de beweging van de paarden.” In 2021 zou ”iets meer dan de helft” van de aan ‘Warendorf’ gelieerde dekstations ook op zondag vrije beweging kunnen garanderen.

‘Nauwkeurige regeling invoeren’

Blijkbaar ziet het ministerie in dat de huidige procedure verbetering behoeft. Ze wil een ‘nauwkeurige regeling invoeren’, om de kwaliteit van het houden van paarden in het weekend te verbeteren.

