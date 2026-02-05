Goed voeren begint met goed begrijpen: leer hoe voeding bijdraagt aan gezond paard

Steeds meer paardeneigenaren willen beter begrijpen wat hun paard écht nodig heeft. Met de cursusreeks Paardenvoeding van Aeres Training Centre leer je hoe voeding bijdraagt aan gezondheid, prestaties en welzijn, van basisprincipes tot specialistische verdieping.

Iedere paardenliefhebber weet hoe belangrijk voeding is voor de gezondheid en prestaties van zijn of haar paard. Toch doen er nog altijd veel misverstanden de ronde. Is luzerne te rijk voor sobere rassen? Moet een sportpaard altijd krachtvoer krijgen? En hoe bepaal je nu eigenlijk wat ‘goede voeding’ is? Wie zijn paard écht goed wil voeren, heeft kennis nodig: kennis die verder gaat dan wat er op een voerschep past.

Daarom biedt Aeres Training Centre (ATC) in Barneveld, in samenwerking met ANIVADO, een leerlijn Paardenvoeding aan die paardeneigenaren, instructeurs en professionals helpt om voeding beter te begrijpen en toe te passen. De vier modules, van basis tot verdieping, combineren theorie met praktijk en sluiten aan op verschillende kennisniveaus met betrekking tot paardenvoeding.

Van basis tot verdieping

De leerlijn start met Paardenvoeding 1 – de online basiscursus, ontwikkeld door ANIVADO. Deze laagdrempelige module is ideaal voor iedereen die wil leren hoe het spijsverteringsstelsel van het paard werkt en hoe je een rantsoen kunt beoordelen. Aan de hand van het CVB-voedernormenboekje en een online rantsoenprogramma leer je stap voor stap denken als een nutritionist. De cursus is geaccrediteerd door de KNHS (35 licentiepunten) en kun je in je eigen tempo volgen.

Wie de basis beheerst, kan bij Aeres Training Centre verder met de verdiepende modules:

Paardenvoeding 2: voeding van het gezonde sportpaard

Paardenvoeding 3: voeding bij spier-, bewegings- en darmproblemen

Paardenvoeding 4: voeding bij over- en ondergewicht, insulineresistentie en hoefbevangenheid

Zo bouw je kennis op die direct toepasbaar is in de praktijk.

Deskundige begeleiding

De cursussen worden ontwikkeld en gegeven door dr. ing. David van Doorn MSc, een toonaangevend expert op het gebied van paardenvoeding. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp fosforabsorptie bij paarden en combineert wetenschappelijke kennis met jarenlange praktijkervaring. “Ik vind het inspirerend om met gemotiveerde cursisten te werken”, vertelt Van Doorn. “Tijdens de lessen ontstaat vaak een mooie wisselwerking tussen theorie, ervaring en praktijk. Het is geweldig om te zien hoe cursisten voeding anders gaan bekijken.”

Praktijkgericht leren bij Aeres Training Centre

Aeres Training Centre staat bekend om zijn sterke verbinding met de praktijk. De cursussen zijn ontwikkeld voor iedereen die zich professioneel met paarden bezighoudt, maar ook nieuwsgierige paardeneigenaren zijn welkom. De insteek is altijd praktisch: kennis die je vandaag opdoet, kun je morgen al toepassen.

Wie meer inzicht wil in wat zijn paard nodig heeft – en waarom – vindt in de cursus Paardenvoeding een waardevolle verdieping. Want goed voeren begint met goed begrijpen.

Meer informatie en inschrijven: www.aerestrainingcentre.nl of via het educatieplatform van ANIVADO.