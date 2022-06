Onderzoek: voeren met minimale milieu-impact

Met het groeien van de paardensector groeit ook de aandacht voor duurzaamheid in de paardenhouderij. Bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp is een tweejarig postdoctoraal onderzoek gestart dat zich richt op paardenvoermanagement met minimale milieu-impact. Een footprint-calculator gaat paardeneigenaren helpen duurzame keuzes te maken. Het onderzoek staat onder leiding van senior docent en onderzoeker Dr. Vet. Med. Gulsah Kaya-Karasu. De resultaten zijn over twee jaar toegankelijk voor iedereen in de paardensector.

‘De paardensector blijft groeien’, meldt Hogeschool Van Hall Larenstein. ‘Nederland telt 450.000 paarden en voor Europa ligt dat aantal op 6 miljoen. Die groei is natuurlijk een positieve trend voor alle paardenliefhebbers maar tegelijkertijd groeit ook de verantwoordelijkheid voor een duurzame bedrijfsvoering. Zo kan overbeweiding door paarden leiden tot vertrapping, schade aan de vegetatie en erosie. Overtollige mineralen in de mest van paarden belanden in de bodem. Alle maatregelen die kunnen bijdragen aan een goede bodemkwaliteit, schoon water en schone lucht zijn daarom belangrijk.’ Onderzoeker Gulsah Kaya-Karasu: “Kleine veranderingen in de dagelijkse managementpraktijken van het voeren van paarden kunnen al grote positieve effecten hebben op het milieu, de kringlooplandbouw en de paarden zelf. Dat is wat we nastreven met dit onderzoek.”

Praktische adviezen opleveren voor paardeneigenaren

In het onderzoek staan drie vragen centraal: hoe duurzaam zijn de huidige paardenvoerpraktijken in Nederland, wat is de situatie als het gaat om het voeren en de uitscheiding van mineralen en wat is de houding van paardeneigenaren ten opzichte van het meer duurzaam voeren van paarden? Zo’n 800 paardeneigenaren worden bevraagd en er volgt ook een laboratoriumonderzoek om de impact van mineralen te monitoren.

Op basis van de resultaten wordt vervolgens een footprint-calculator ontwikkeld. Het advies dat daaruit komt, kan eigenaren helpen om op een eenvoudige manier effectieve en duurzame beslissingen te nemen die het milieu ten goede komen. “Paardeneigenaren worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om hun paarden en land op een duurzame manier te beheren,” zegt Kaya-Karasu. “We verwachten ze echt te kunnen helpen met de resultaten van dit onderzoek”.

Financiering

Het postdoc onderzoek wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA als onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Taskforce for Applied Research.

Bron: persbericht Hogeschool Van Hall Larenstein