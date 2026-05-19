Robbin Kleermans: ‘Je ziet direct of een paard goed gevoerd is’

Op stal bij internationaal Grand Prix-amazone Robbin Kleermans draait alles om prestaties, maar volgens haar begint succes niet in de wedstrijdring. Het begint bij de basis. “Een paard dat goed in zijn vel zit, presteert beter. Dat zie je aan alles: de bespiering, de vacht, de energie en uiteindelijk ook aan de resultaten.”

Met een stal vol jonge talenten, Grand Prix-paarden en dekhengsten weet Robbin als geen ander hoe groot de verschillen in voedingsbehoefte kunnen zijn. Juist die diversiteit maakte het voeren lange tijd complex. “Ik merkte dat ik met verschillende voermerken steeds meer producten moest combineren om elk paard optimaal te ondersteunen. Dan wordt het lastig om overzicht te houden en gericht te bouwen aan massa, conditie en uitstraling.”

Van complex naar overzicht

De omslag kwam toen ze intensiever ging samenwerken met Voermeesters. “We zijn echt per paard gaan kijken: wat heeft dit dier nodig om fysiek en mentaal in balans te blijven? Door die individuele benadering en de kwaliteit van het voer kreeg ik weer grip op het geheel. Voor mij is voeding onlosmakelijk verbonden met welzijn. Een paard dat straalt, zit goed in zijn lijf en in zijn hoofd. Dat vertaalt zich direct naar training en prestaties. Zeker bij jonge paarden zie je hoe belangrijk een goed fundament is. Zij vallen snel terug als de ondersteuning niet klopt.”

Kwaliteit boven kwantiteit

In haar dagelijkse voerbeleid kiest Robbin bewust voor eenvoud. De basis bestaat uit enkele vaste producten: een uitgebalanceerde sportbrok, een energierijke muesli en een luzernemix. “Ik geloof niet in heel veel verschillende producten tegelijk voeren. Ik heb liever een paar hoogwaardige voeders die precies aansluiten bij het ruwvoer en de belasting van het paard. We starten daarom met het ruwvoer en laten dit door Voermeesters analyseren. Aan de hand van deze analyse wordt de sportbrok samengesteld en het verdere rantsoen bepaald. De kwaliteit van het voer en de voedingsstoffen zie ik echt terug in de praktijk. Paarden blijven mooier in hun bespiering en herstellen beter na inspanning. Zelfs bij rust of een blessure zie je dat ze hun conditie behouden met bijvoorbeeld de Voermeesters Rust & Herstel. Ze krijgen hierbij alles binnen om gezond te blijven en niet in conditie terug te vallen, maar zonder te veel energie waardoor rustiger blijven. Dat is uiteindelijk waar je het voor doet: een paard dat gezond blijft en zich goed blijft ontwikkelen.”

Voeding als visitekaartje

Op een topsportstal is uitstraling niet alleen een kwestie van training, maar ook van management. “Paarden die er goed uitzien, zijn een visitekaartje. Voor eigenaren, voor klanten en voor de sport. Mensen zeggen vaak dat mijn paarden er altijd goed bij staan. Dat is natuurlijk een combinatie van training en begeleiding, maar voeding speelt daarin een enorme rol. Nieuwe paarden laten dat effect het duidelijkst zien. Binnen zes tot acht weken zie je al verandering. Meer bespiering, een betere vacht, meer energie. Het is super om in relatief zo’n kort tijdsbestek te zien hoeveel goed voer kan doen.”

De belangrijkste les

Voor andere ruiters en ondernemers heeft ze een duidelijke boodschap. “Verdiep je in wat je voert. Goed ruwvoer en een uitgebalanceerd rantsoen vormen de basis van alles wat je met je paard wilt bereiken.”

Wat Robbin waardeert in de samenwerking met Voermeesters is de kennis en betrokkenheid. “We sparren regelmatig over rantsoenen en aanpassingen. Die korte lijnen en expertise maken het verschil. Uiteindelijk werk je samen aan hetzelfde doel: paarden die optimaal kunnen presteren en zich goed voelen.”



Bron: Voermeesters