Moderne revalidatietechnieken kenmerken Equine Sport Support van Tamar van Wezel

Equine Sport Support kan met recht het meest uitgebreide paardenrevalidatiecentrum van Nederland genoemd worden. Het vijf hectare groot centrum, gelegen in Roswinkel, biedt een ruim assortiment aan revalidatiemogelijkheden voor paarden in alle takken van de wedstrijdsport (incl. draf- en rensport); een vitafloor, shockwave, thermografie, cryotherapie en zo meer. Daarnaast beschikt het als enige kliniek in Nederland over een ‘Inground deep water treadmill’. Vooraanstaande klanten zoals Harriet Cooper, Jari vd Biggelaar en Adrie de Vries zijn zeer te spreken over de resultaten die Tamar van Wezel, de drijvende kracht achter het bedrijf, boekt met hun paarden.

De interesse in de revalidatie van paarden ontstond bij van Wezel zo’n veertien jaar geleden en in 2018 werd ‘trainingsstal de startbox’ dan ook definitief omgedoopt tot Equine Sport Support. “Twintig jaar lang deed ik niets anders dan paarden en pony’s zadelmak maken. Daarnaast was ik jockey, ik kom echt uit de volbloed wereld. Gaandeweg kwam ik steeds vaker blessureleed tegen bij paarden wat mijn interesse in de revalidatie aanwakkerde. Zo’n acht jaar geleden kwam ik in contact met Henk Offereins, een in Ierland woonachtige dierenarts met een voorliefde voor orthopedie en alles wat daarbij komt kijken. Iedere zes tot acht weken kwam hij naar Nederland en dan gingen we samen op pad. Zo is onze samenwerking ontstaan en ben ik mijn eigen bedrijf in revalidatie gestart. Inmiddels hebben we het beiden dusdanig druk dat we niet meer samen rondtoeren, maar ik doe nog wel alle management van zijn Dynamic Support System in heel Nederland.”

Samenwerken

Een revalidatietraject van een paard staat binnen Equine Sport Support niet op zichzelf, maar vereist een nauwe samenwerking met de eigenaar en diens dierenarts. Een goede samenwerking is van essentieel belang om tot het gewenste resultaat van de behandeling te komen. Zo kreeg van Wezel een goede dekhengst van Jari vd Biggelaar via dierenarts Alvaro Del Valle Pezzarossi ingestuurd met ernstig letsel, die na een intensief traject succesvol gerevalideerd is. Voor de paarden in de regio en op haar eigen stal heeft Equine Sport Support een ware opvolgster voor Henk Offereins gevonden in dierenarts Joana Gama Lobo (verbonden aan Arts&Dier in Klijndijk). Zij heeft zich toegelegd op de orthopedie en voert de veterinaire handelingen (denk aan echografie, röntgenologie, laser) uit die binnen zo’n traject nodig zijn en denkt mee in het opstellen van een behandelplan. Indien nodig beschikt zij ook over een kort lijntje met Dierenkliniek Wolvega (haar man is daar dierenarts), waardoor de cirkel rond gemaakt kan worden.

Opwaartse druk

Op het gebied van aquatraining van een paard heeft van Wezel duidelijke stappen gemaakt door de eerste ‘Inground deep water treadmill’ van Nederland te laten installeren. Uit onderzoek is gebleken dat het verhogen van het waterpeil waarin het paard loopt, leidt tot een vergroting van de opwaartse druk. Oftewel een reductie in de kracht die nodig is voor een paard om zichzelf te ondersteunen. In de ‘Inground deep water treadmill’ lopen de paarden tot aan schofthoogte in het water, wat een opwaartse druk tot 70% kan leveren. Een diepte tot en met de schouder levert al een opwaartse druk van 50%, terwijl bij een waterpeil tot aan de elleboog (zoals in een bovengrondse aquatrainer) de opwaartse druk beperkt blijft tot 10%.

Van Wezel licht toe: “Het creëren van die opwaartse druk is echt een positieve toevoeging aan het aqua trainen van paarden in mijn optiek. De band staat op 1,50m diepte, waardoor de paarden tot en met de schouder in het water lopen. Het is goed voor de toplijn, paarden worden er echt heel symmetrisch van. We combineren het gebruik van de water treadmill vaak in combinatie met een therapie, maar soms ook gewoon ter ondersteuning. Door gebruik te maken van deze techniek kunnen paarden in sommige gevallen ook weer eerder aan het werk, daar waar het normaal gesproken nog niet mag. Denk bijvoorbeeld aan een ocd-operatie, waar gemiddeld drie maanden voor staat, voordat een paard weer aan het werk kan. Hier in het water kunnen ze al veel eerder beginnen met het opstarten van de training. Daarnaast heb ik ook paarden met neurologische problemen in het water gehad, die ik duidelijk heb zien verbeteren. Voor rug- en halsproblemen zou ik zwemmen niet aanraden, uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat het daar niet geschikt voor is.”

Ontwikkelen vernieuwde aquatrainer

Er wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van bovengrondse aquatrainers, maar toch valt daar nog wel wat te behalen op het gebied van functionaliteit. Van Wezel is dan ook samen met een fabrikant aan het brainstormen over een vernieuwde, betere versie: “Ik denk dat er nog meer te behalen is op het gebied van aquatrainers en ik vraag dan ook iedereen om zijn ervaringen of tips met mij te delen om zo samen tot een doelgerichte en tevens gebruiksvriendelijke versie te komen.”

Dynamic Support System (brace)

Het Dynamic Support System is één van de moderne technieken die van Wezel in samenspraak met Henk Offereins van Equine Tendon gebruikt. Het is een brace speciaal ontwikkeld voor peesproblemen, wat zorgt voor fixatie van het been. Het voorkomt piekbelasting van het been waardoor absolute boxrust niet meer van toepassing is. De brace is eventueel ook geschikt om mee het water in te gaan en bevat vier standen, hierdoor kan het been gedurende het gehele revalidatietraject steeds meer belast worden.

Het dynamic support system voor paarden.

Mobiele shockwave

Ook shockwave is een veelgebruikte, niet-invasieve techniek binnen de revalidatie en het management van (sport)paarden. De drukgolven creëren een milde ontstekingsreactie, wat zorgt voor een toename van ingroei van bloedvaatjes. Hierdoor worden meer collageenvezels en groeifactoren naar de blessure aangevoerd wat het herstel bevordert. Van Wezel beschikt over een mobiele shockwave, waarmee ze regelmatig een dag op pad gaat om verschillende paarden te behandelen. Voor een dagje Brabant draait ze haar hand dan ook niet om.

Voor meer informatie over Equine Sport Support kunt u contact opnemen met Tamar van Wezel:

Boetseweg 24

7895 AV Roswinkel

Nederland

+31 6 53267333

[email protected]