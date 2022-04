Enquête stikstofproblematiek hippische objecten

Trienke Kooistra, eindejaar studente aan de HanzeHogeschool te Groningen, is voor haar afstudeeropdracht bezig met een onderzoek naar hoe de hippische objecten het beste gewaardeerd kunnen worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de stikstofproblematiek die speelt. Ze heeft een enquête opgesteld waarmee er een beeld gevormd moet worden in hoeverre de ondernemers in de paardensector op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van de stikstof problematiek en in hoeverre zij de vergunningen op orde hebben.

Kooistra: “Mijn vraag aan u is dan ook of u mij hierbij zou kunnen helpen een groot aantal ondernemers (maneges, fokkerij, trainingsstal, pension etc.) in de paardensector te bereiken.” Onderstaande link kan ingevuld worden, het is een voorbeeld. De officiële enquête kan worden toegestuurd.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0d6G2yqPsB_-2401e4zrs6lJXt0BZJWfdaO-vHU8E3zD0XQ/viewform

“De stikstofproblematiek is u vast niet ontgaan, dit raakt o.a. de woningbouw, agrarische bedrijven en zeker ook de hippische sector. In de enquête worden een vijftal vragen gesteld om inzicht te krijgen in de situatie bij hippische locaties. In hoeverre zijn eigenaren van (semi)professionele paardenbedrijven op de hoogte van de regelgeving en hebben dit op orde. De informatie die met dit onderzoek wordt verkregen, is volledig anoniem en wordt gebruikt voor een afstudeeronderzoek van de Hanze Hogeschool Groningen”, aldus Kooistra

Bron Horses.nl