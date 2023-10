Paard & Voer: Dit had ik eerder willen weten…

Voor ons special magazine VOER. vragen wij ons af: wat heb je eens aan de voeding van je paard veranderd waarvan je later dacht: dit had ik veel eerder moeten doen! Of welk idee/inzicht over voermanagement deed je op waarvan je dacht: dat had ik eerder willen weten!

Wij zijn benieuwd wat die verandering in voer(schema) was en wat dit voor verschil maakte bij jouw paard. Het mag gaan over hooi, kuil, brokken, supplementen, alles wat met paardenvoer en voermanagement te maken heeft. Reageer snel, als reactie onder dit bericht of via de mail naar [email protected].