Paard & Voer: Winactie voerproducten

De nieuwe editie van het magazine VOER. is uit en daarom mogen we verschillende voerproducten weggeven! Bekijk om welke producten het gaat en geef ons snel door op welk item jij kans wilt maken.

All-in-one

Maak kans op twee zakken Hartog Comfort! De Hartog Comfort is een all-in-one paardenvoer die alle dagelijks benodigde vitaminen en mineralen dekt.

De mix is vrij van granen en melasse, paarden krijgen energie uit de vezels die de Hartog Comfort rijk is.

Daarnaast leveren lupine- en erwtenvlokken een hoogwaardige kwaliteit eiwit om de spierfunctie te ondersteunen.

Onder de inzendingen worden drie keer twee zakken verloot.

Vezelrijk

Maak kennis met ‘Het Nieuwe Voeren’ en het vezelrijke Fytolin Fibre-assortiment!

Wil jij kans maken op een maand lang Fytolin Fibre, óf de online voedingscursus en het boek ‘Het Nieuwe Voeren’?

Laat dan weten welke prijs jij wilt winnen, en waarom ‘Het Nieuwe Voeren’ in jouw voermanagement past!

Superfoods

Maak kans op een van deze drie producten van Duval!

Green Caviar 15 kg t.w.v. 179 euro. Op maat afgestemd voor jouw paard/pony! Green Caviar is een snelle spier- en massaopbouwer. Het ondersteunt de gehele conditie en groei, zowel het bewegingsapparaat als meer body. Alleen maar superfoods!

Multipower 6 kg t.w.v. 135 euro. Een zeer hoogwaardig supplement dat de spieropbouw, spierherstel, conditie en algehele gezondheid van het paard stimuleert. Het voert afvalstoffen af en is een boost voor het immuunsysteem. Handig te voeren brokje met 100% werkzame stof en geen suiker toegevoegd.

Vita Grow+ 15 kg t.w.v. 135 euro. Speciaal ontwikkeld voor veulens en jonge opgroeiende paarden. Het is een boost voor de weerstand en stimuleert een gezonde botontwikkeling. Zeer geschikt na het spenen in de koude, natte maanden. Het product is bijzonder goed verteer- en opneembaar. Bevat onder meer zeewieren en calcium uit oesters.

Onder de inzendingen wordt elk product eenmaal verloot. Geef bij je deelname aan welk product je graag zou winnen.

Meedoen aan winactie?

Meedoen aan de winactie kan door een mailtje te sturen naar [email protected] met daarin je contactgegevens en welk product je graag zou winnen. Deelnemen kan tot 14 januari 2023. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Nieuwe editie VOER.

De nieuwe editie van VOER. lezen? Bestel ‘m in onze webshop!