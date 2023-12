Speciaal voor Horses Premium-abonnees: korting op VOER.2023

De nieuwe editie van VOER. is uit! Dit magazine staat bomvol informatie over paardenvoeding en voermanagement. Ben je Horses Premium-abonnee? Dan krijg je dit magazine extra goedkoop met 10% korting. Log in op Horses.nl, zet VOER.2023 in je winkelmandje, en de korting wordt automatisch verrekend. Dit geldt zowel voor de printeditie als de digitale versie.

Bij het voeren van een paard gaat het niet alleen om wat je hem voert, maar ook om hóe je hem voert. In welke volgorde hij de verschillende voermiddelen krijgt bijvoorbeeld, en of je rekening houdt met voer in combinatie met de training. Oftewel: voermanagement. Daar draait het om in dit nummer van VOER. Eventingamazone Alice Naber, dressuuramazone Daniëlle Heijkoop en allround paardenman Egbert Schep vertellen over het voerbeleid voor hun paarden. Paardenliefhebbers geven antwoord op de vraag ‘wat heb jij eens aan de voeding van je paard veranderd waarvan je later dacht: dit had ik veel eerder moeten doen?’, en dat levert een aantal mooie tips en adviezen op.

Onderzoeken op voergebied

Ook staan in VOER. 2023 interessante wetenschappelijke artikelen, onder meer over een bijzonder project van Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research. Onderzoekers zijn bezig het maag-darmkanaal van een paard na te bouwen, om uiteindelijk te kunnen kijken wat voedingsingrediënten eigenlijk in het lichaam van een paard doen. En kunnen paarden eigenlijk gaatjes krijgen in hun gebit? Je leest het allemaal in VOER. 2023!