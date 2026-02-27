Sportpaardenvoeding: Van dagelijkse rantsoenen tot herstelstrategieën

Voeding is een van de meest bepalende, maar vaak onderschatte factoren voor de prestaties, het welzijn en de levensduur van een paard. Consistente prestaties zijn geen toeval, maar hangen nauw samen met de voeding. KRAFFT Swedish Horse Nutrition heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van enkele van ‘s werelds beste ruiters en hun paarden in verschillende disciplines, van springen en dressuur tot rensport. Deze uitgebreide geschiedenis wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, hoogwaardige grondstoffen en de toewijding aan de gezondheid van de paardenatleet.

Ruwvoerbasis

Elk voedingsplan moet beginnen met ruwvoer. Het spijsverteringsstelsel van paarden is van nature ontworpen om een continue stroom vezelrijk plantaardig materiaal te verwerken. Het is belangrijk dat paarden dagelijks minimaal 1,5% drogestof van hun lichaamsgewicht aan hoogwaardig hooi, kuilvoer of gras krijgen om hun darmgezondheid te waarborgen en hun natuurlijke foerageergedrag te bevredigen. Het is belangrijk om het juiste type ruwvoer te voeren dat past bij het type paard. Paarden die hoge prestaties leveren, hebben hoge voedingsbehoeften. Een hooianalyse is een cruciale stap om de voedingssamenstelling van jouw ruwvoer te bepalen.

Het selecteren van krachtvoer

Ruwvoer is een rijke bron van verschillende voedingsstoffen, waaronder eiwitten, en voorziet in het grootste deel van de energiebehoefte van paarden. Vanwege de hoge atletische eisen die aan sportpaarden worden gesteld, hebben ze echter een hoge inname van voedingsstoffen en energie nodig om optimaal te kunnen presteren en herstellen. Om aan hun hoge behoeften te voldoen, moeten we het ruwvoer vaak aanvullen met krachtvoer. Paarden halen energie uit vezels, vet en zetmeel. Krachtvoer kan worden ingedeeld op basis van de snelheid waarmee het energie afgeeft: snel of langzaam. De eerste stap is altijd om te beoordelen welk type training bij de discipline, aard en kenmerken van het individuele paard hoort en vervolgens het juiste voer te kiezen.

Maaggevoeligheid kan een veelvoorkomend probleem zijn bij paardeneigenaren. In deze gevallen zijn de KRAFFT Low Starch-producten geschikt. Ze bevatten weinig zetmeel en suiker, veel vezels en een actieve levende gist die helpt om een gunstig klimaat te creëren voor nuttige micro-organismen. KRAFFT Low Starch Pellets, Low Starch Muesli en GASTRO MASH zijn allemaal BETA-gecertificeerd, wat betekent dat ze geschikt zijn voor paarden die vatbaar zijn voor maagzweren.

Producttip



KRAFFT-producten zijn voorzien van energiepictogrammen om onderscheid te maken tussen de twee soorten energie. Het energiepictogram is gebaseerd op de belangrijkste energiebron in het voer.

Eiwitten en spierondersteuning

In alle paardensportdisciplines spelen spieren een cruciale rol in het atletisch vermogen. Eiwitten vormen de basis voor de opbouw en het herstel van spierweefsel. Paarden hebben eiwitten nodig in een gemakkelijk opneembare vorm met een goede samenstelling om een optimale spierontwikkeling te bereiken. Als richtlijn geldt dat paarden ongeveer 6 g verteerbare eiwitten per energie-eenheid (MJ) nodig hebben.

Niet alle eiwitbronnen zijn gelijk. Een hoogwaardige eiwitbron is zeer goed verteerbaar en bevat een goed aminozuurprofiel. Aminozuren zijn de bouwstenen die nodig zijn om eiwitten aan te maken. Lysine is het eerste beperkende aminozuur, wat betekent dat als het dieet onvoldoende lysine bevat, de hoeveelheid gesynthetiseerde eiwitten beperkt is. Aardappeleiwit, dat in veel producten van KRAFFT wordt gebruikt, is een zeer verteerbare en uitgebalanceerde eiwitbron met een optimaal aminozuurprofiel, waardoor het paard het grootste deel van de eiwitten die het binnenkrijgt, kan benutten.

Producttip



KRAFFT-producten hebben 5 verschillende eiwitpictogrammen die het verteerbare eiwitgehalte per kg voer aangeven. KRAFFT Muscle Up bevat de hoogste concentratie verteerbaar eiwit per kg.

Een evenwichtige voeding

Het is essentieel dat het dieet evenwichtig is. De balans tussen mineralen en sporenelementen is bijzonder belangrijk voor de gezondheid van paarden. Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende calcium en fosfor aanwezig is en dat de verhouding tussen beide goed is (verhouding 1,2 – 1,8). Door naar uw paard te kijken, is het niet mogelijk om te bepalen of aan zijn behoeften aan mineralen en sporenelementen wordt voldaan. KRAFFT biedt ondersteuning bij het vinden van het juiste voer en zorgt ervoor dat het rantsoen evenwichtig is via hun team van KRAFFT Direct-voerspecialisten. Deze service wordt gratis aangeboden, zelfs als u nog geen klant bent.

Herstelstrategieën

De fysieke eisen van paardensport vereisen passende herstelstrategieën om het paard voor te bereiden op succes na training of wedstrijden. Een geschikt voedingsplan is de eerste stap in het herstelproces. Herstel is meer dan alleen rust. Het doel van herstel is om het lichaam zo snel mogelijk te helpen terugkeren naar een staat van homeostase (fysiologisch evenwicht).

Olympisch dressuuramazone Cathrine Laudrup-Dufour. Foto: Catarina Hall

Hydratatie en elektrolyten

Hydratatie is een belangrijk aspect van herstel, aangezien paarden door transpiratie veel vocht verliezen. Paarden moeten altijd vrije toegang hebben tot schoon, vers water. Een paard van 500 kg moet minimaal 25 liter drinken en na zware inspanning kan dit 2 tot 3 keer zoveel zijn. Elektrolyten zoals natrium, chloride en kalium gaan verloren door transpiratie. Een uitgebalanceerd elektrolytensupplement helpt deze niveaus aan te vullen, stimuleert de dorst en kan na het sporten vaak worden gegeven in een smakelijke slobber, zoals de KRAFFT Recharge Mash.

SPC voor vochtbalans en sneller herstel

KRAFFT Performance SPC-producten bevatten SPC (Specially Processed Cereals), speciaal behandelde haver die op natuurlijke wijze met water en warmte en zonder toevoegingen wordt verwerkt. Het zetmeel in de haver wordt gedeeltelijk afgebroken, waardoor verschillende natuurlijke stoffen ontstaan. Deze stoffen stimuleren de eigen productie van het eiwit AF (antisecretoire factor) door het paard. Eiwit AF kan het paard helpen om vocht vast te houden, bijvoorbeeld om een sneller herstel na vochtverlies te ondersteunen.

Geïnteresseerd in individueel voeradvies? Klik hier.