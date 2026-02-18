Suiker is geen gifstof maar een bouwstof

In paardenland lijkt er altijd wel een nieuwe voedingshype te zijn. Eerst waren eiwitten de boosdoeners, daarna melasse, pulp, granen en luzerne. Nu zijn de ‘verborgen suikers’ aan de beurt. Het klinkt spannend, alsof er iets stiekems in het voer verstopt zit. Maar laten we het nuchter bekijken: suiker is geen gifstof, het is een bouwstof.

Wat suikers écht doen

De voeding van een paard bestaat uit vijf essentiële categorieën: vezels, eiwitten, vetten en olie, koolhydraten (waaronder suikers), en vitaminen en mineralen. Elk van deze componenten is nodig om het lichaam gezond te houden, energie te leveren en herstel mogelijk te maken. Suikers behoren dus niet tot de vijanden, maar tot de natuurlijke brandstoffen van het lichaam. Zonder suikers kan een paard niet goed functioneren. Suikers zijn nodig voor de spierwerking, hersenactiviteit, orgaanfuncties en het herstel na inspanning. Het paardenlichaam maakt zelfs zelf suikers aan, na de afbraak van vezels uit ruwvoer.

Mythe van ‘verborgen suikers’

De term ‘verborgen suikers’ wekt de indruk dat voerproducenten iets te verbergen hebben. In werkelijkheid gaat het om natuurlijke plantensuikers en zetmelen die langzaam worden opgenomen en vaak gekoppeld zijn aan nuttige stoffen zoals vitaminen en mineralen. Ze maken deel uit van een gezond voedingspatroon en vormen geen bedreiging zolang het rantsoen in balans is.

Toch zorgt de hype rondom suiker soms voor verwarring, ook onder professionals. Wie echt wil weten wat goed is voor zijn paard, doet er goed aan om de basis van paardenvoeding te begrijpen – en kritisch te kijken naar waar een advies vandaan komt.

Feiten in perspectief

Een dagdosering van een balancer bevat gemiddeld zo’n 20 gram suiker en zetmeel. Ter vergelijking: een kilo krachtvoer bevat 200 tot 450 gram zetmeel, wat door het lichaam wordt omgezet in suikers. Een paard dat twee kilo krachtvoer krijgt, neemt dus 400 tot 900 gram suiker per dag op.

Vers gras bevat tussen de 7 en 55 gram suiker per kilo. Een paard dat 24 uur per dag graast, eet daarmee 350 tot wel 3.000 gram suiker per dag. Hooi en voordroog bevatten gemiddeld 5,5 tot 20% suiker in droge stof – goed voor 400 tot 2.200 gram per dag bij de minimale ruwvoerbehoefte. De meeste suiker komt dus uit ruwvoer, niet uit dat handje brok.

Balans is de sleutel

Het gaat niet om het volledig vermijden van suiker, maar om het vinden van de juiste verhouding tussen voeding, arbeid en energieverbruik. Overgewicht, insulineresistentie of hoefbevangenheid ontstaan pas wanneer een paard structureel meer energie binnenkrijgt dan het verbruikt en door minder bijvoeding andere essentiële voedingstoffen mist.

Kies daarom voor ruwvoer met maximaal 10% suiker, geef een balancer en alleen krachtvoer als er veel arbeid wordt geleverd en zorg voor voldoende beweging. Een paard dat mag bewegen, grazen en sociaal contact heeft, blijft fitter, blijer en gezonder.

Gezonde basisvoeding

Uitgebalanceerde voeding hoeft niet ingewikkeld te zijn. Producten zoals de EquilinBASIC of BALANCER bieden een complete aanvulling op ruwvoer, met alle essentiële vitaminen, mineralen, aminozuren en omega-3 vetzuren – zonder onnodige suikers of vulstoffen en zorgen voor een goede darmflora. Zo ondersteun je de natuurlijke balans van je paard op een verantwoorde manier.

Wil je meer leren over wat het paardenlichaam écht nodig heeft? In het boek Het Nieuwe Voeren – praktisch handboek voor een beter paardenwelzijn vind je toegankelijke uitleg over voeding, vertering en welzijn, gebaseerd op wetenschap én praktijkervaring.

Voor meer informatie, ga naar www.equilin.eu