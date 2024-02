Uniek onderzoek naar spijsvertering van paarden verder uitgebreid

Een uniek onderzoek van Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research naar een verstoorde darmflora bij paarden krijgt een wezenlijk vervolg. Het Open Technologieprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt hier namelijk bijna een half miljoen euro voor beschikbaar. “Het is uniek dat de overheid en het bedrijfsleven zoveel financiering vrijmaken voor paardspecifiek onderzoek”, zegt onderzoeksleider prof. dr. Wouter Hendriks van de Universiteit Utrecht.

Problemen in de spijsvertering kunnen ernstige gevolgen hebben voor paarden, zoals ontstekingen aan de hoefwand (hoefbevangenheid) of vormen van koliek. Onderzoek naar stofwisselingsziekten bij paarden is echter zeer ingrijpend en invasief. “Ons onderzoeksprogramma Bacin2Deliver brengt verschillende technologieën samen in één platform, dat wetenschappers in staat stelt om het darm-leversysteem van paarden te bestuderen in het lab”, zegt Hendriks. “We kunnen met deze technologieën de effecten van voeding in het maag-darmkanaal van een paard bestuderen, waar we nu nauwelijks toegang toe hebben. Daarnaast is het een belangrijke stap op weg naar een dierproefvrije toekomst voor onderzoek naar dit soort lichamelijke processen.”

Hoefbevangenheid

Vanuit Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research werken verschillende onderzoekers samen aan dit bijzondere project om het maag-darmkanaal van een paard na te bootsen met behulp van verschillende modellen. Het doel hiervan is het beter begrijpen van voedingsgerelateerde aandoeningen, zoals hoefbevangenheid en koliek.

Hoefbevangenheid is een ernstige aandoening en wordt veroorzaakt door een pijnlijke ontstekingsreactie in de hoef van het paard. “Er zijn meerdere condities die tot hoefbevangenheid kunnen leiden maar vanuit voedingsperspectief zijn grassuikers en zetmeel de boosdoeners”, zegt Hendriks. “Ons platform maakt het mogelijk om precies te onderzoeken wat die met het darm-leversysteem van een paard doen.”

Het team is vooral geïnteresseerd in het deel dat onverteerd blijft en gefermenteerd wordt in de dikke darm. Om dat buiten het lichaam van het paard te onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van de ‘in vitro gasproductietechniek’ (IVGPT). Hendriks: “Er zijn dus geen levende dieren nodig voor dit onderzoek.” De onderzoekers werken met materiaal uit paardenmest of de darminhoud van kadavers. “Het deel dat onverteerd is brengen we vervolgens in de IVGPT om zo het fermentatieproces in de blinde en dikke darm verder te onderzoeken.”

Mini-organen

“We zijn daarnaast geïnteresseerd in de metabolieten die darmbacteriën aanmaken”, zegt Hendriks. “Je kunt die zien als de wapens die bacteriën gebruiken in een soort chemische oorlogsvoering. De ene bacterie produceert een molecuul die een andere bacterie niet kan verwerken, dat is een metaboliet. Wat wij willen weten is: welke metabolieten worden er aangemaakt als een paard bijvoorbeeld veel graan eet, of veel gras? En hoe beïnvloeden die de het darm-leversysteem?”

Om de effecten van die stoffen te onderzoeken, maken de wetenschappers gebruik van organoïden. Dat zijn een soort miniatuurorganen, die gemaakt worden door stamcellen uit paarden op te kweken tot darm- of levercellen. “Met organoïden kunnen we nabootsen wat voor impact een verstoorde darmflora heeft op deze organen en zien hoe het levermetabolisme schadelijke stoffen probeert te verwerken. De verwachting is dat, onder bepaalde voorwaarden, er stoffen ontstaan die ontstekingsreacties veroorzaken.”

Dierproefvrij onderzoek

“Ons onderzoek levert een verzameling van duidelijk gecontroleerde experimenten op, waarmee over de hele wereld onderzoekers de spijsvertering van paarden kunnen simuleren. Bovendien kunnen toekomstige onderzoekers verder bouwen op ons platform, om nog meer processen in het paardenlichaam na te bootsen”, aldus Hendriks. Er is een paradigmawisseling nodig op het gebied van inwendig onderzoek bij dieren, stelt de Nationale Wetenschapsagenda van NWO. “Dit project draagt bij aan die switch naar onderzoek waarvoor geen levende paarden nodig zijn.”

“We zijn heel erg blij met deze toekenning”, zegt dr. David van Doorn van de Universiteit Utrecht. “We verbinden in dit onderzoek fundamenteel werk met de diergeneeskundige praktijk: van cel tot kliniek. Bovendien past het perfect bij ons streven om de omslag te maken van curatieve naar preventieve zorg. We kijken hoe we door voeding paarden gezond kunnen maken en houden.”

Meer weten over dit onderzoek? In het special magazine VOER. vertellen een aantal betrokken onderzoekers er alles over. Dit magazine is zowel in print als digitaal te verkrijgen.

Bron: Persbericht Universiteit Utrecht