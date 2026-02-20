Voermeesters By Nature: precies dat wat nodig is

Voermeesters lanceerde begin januari een voerlijn die aansluit bij de toenemende vraag van paardeneigenaren naar een natuurlijkere manier van voeren. Laag in suiker en zetmeel bijvoorbeeld, met goed ruwvoer als basis. Om paarden toch heel precies te kunnen bieden wat ze nodig hebben, biedt deze lijn bovenop de vier ‘Essentials’ ook drie ‘Toppings’, die bovendien perfect op elkaar aansluiten. Met dit totaalconcept kun je alle kanten op, legt Wendy Warmerdam, nutritionist van Voermeesters, uit. “Je kan het heel simpel houden met twee kilo brok per dag. Maar je kunt ook heel specifiek kiezen voor een combinatie van Essentials en Toppings om jouw paard exact te geven waar hij behoefte aan heeft.”

Paarden op een meer natuurlijke wijze houden en dus ook voeren is een trend die Wendy Warmerdam al langer ziet. “We merken dat er veel vraag is naar producten die daarop inspelen. Bijvoorbeeld van paardeneigenaren die het liefst alleen ruwvoer aanbieden, maar ook wel zien dat er dan soms bepaalde tekorten ontstaan. Daar wilde ik heel graag iets voor ontwikkelen. Met Voermeesters By Nature hebben we een lijn waarmee je alle kanten op kunt.”

Essentials

De nieuwe voerlijn Voermeesters By Nature biedt de mogelijkheid om heel specifiek te voldoen aan de behoeften van een paard.

De lijn bestaat uit vier soorten brok, de zogenoemde ‘Essentials’. Dat zijn Daily Balance, Daily Performance, Daily Breed en Daily Grow. De eerste, Daily Balance, is vergelijkbaar met een basisbrok. Hij is geschikt voor sobere rassen en paarden die recreatief gereden worden. De brok is vrij van hele granen, luzerne en melasse. “Steeds meer paarden zijn gevoelig voor luzerne, vandaar dat we het belangrijk vinden om producten aan te bieden die daar vrij van zijn”, verklaart Warmerdam. De tweede Essential, Daily Performance, is vergelijkbaar met sportbrok. Daily Breed is gemaakt voor drachtige en zogende merries, terwijl Daily Grow er speciaal voor veulens is. “We hebben ervoor gekozen om een speciale brok voor veulens aan te bieden omdat zij heel andere behoeften hebben dan merries. Met de enorme groei die een veulen in het eerste jaar doormaakt is er veel meer behoefte aan calcium en fosfor. Ook vitamine D3 is heel belangrijk voor bijvoorbeeld het proces van botvorming.” De veulenbrok is met 4 mm ook duidelijk kleiner dan de andere brokken in deze lijn (10 mm).

Met het voeren van de Essentials – uiteraard dat type dat geschikt is voor jouw paard(en) – kún je klaar zijn; het is, naast het ruwvoer, een volledige brok. Maar het is ook mogelijk om het rantsoen preciezer af te stemmen op de specifieke behoefte van jouw paard. En dat kan ook afhankelijk zijn van het moment, legt de nutritionist uit. “We hebben drie Toppings ontwikkeld waarmee je een deel van de brok vervangt en daarmee dan ook weer natuurlijker voert.” De Toppings zijn muesli-achtig van structuur.

Toppings

De drie Toppings: Vitality+, Protein+ en Power+.

De eerste Topping is Vitality+. Deze is vrij van hele granen, melasse en luzerne en daarmee geschikt voor sobere rassen, en ook een veilige keuze voor paarden met metabole uitdagingen. De Topping bevat onder andere timothee, een grassoort die minder suikers aanmaakt. “Deze Topping is heel geschikt om te geven aan paarden op een rantsoen van enkel ruwvoer. Ook is het te gebruiken voor paarden die geen extra energie nodig hebben”, legt de voedingsdeskundige van Voermeesters uit. Geef je het naast de Daily Balance, dan is de richtlijn om de hoeveelheid brok te halveren en aan te vullen met 100 of 150 gram Vitality+.

Paarden die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het opbouwen van hun spieren hebben baat bij de tweede Topping: Protein+. “Dit is bijvoorbeeld zeer geschikt voor jonge paarden die aan het werk gaan, of voor paarden die klaargemaakt worden voor de keuring”, aldus Warmerdam. “Spieropbouw kan alleen bij de aanwezigheid van voldoende aminozuren en die zijn in hoge concentratie toegevoegd aan deze Topping. Doordat de stoffen in de juiste verhouding in dit voer zitten, verloopt de omzetting veel efficiënter.”

Tot slot is er een energierijke Topping: Power+. “Dit zorgt niet voor een korte piek in de energie die paarden hebben, maar vult de duurenergie aan. Daarmee is het heel geschikt voor paarden die gedurende een bepaalde periode meer aan het werk zijn, en daarvoor wat extra’s nodig hebben.”

Ruwvoeranalyse

Met de vier Essentials, in combinatie met drie Toppings, biedt Voermeesters By Nature de mogelijkheid om heel specifiek te voldoen aan de behoeften van een paard. Omdat ruwvoer altijd de basis van het rantsoen is, is het ook daarop afgestemd. “Wij bieden al jaren ruwvoeranalysepakketten aan, die veel gebruikt worden. Die zijn er in drie varianten, een beknopte, een uitgebreidere en een complete analyse. Alle drie geven ze veel informatie over de waarden in het ruwvoer. Doordat wij over al die data beschikken, kunnen we producten maken die heel goed aansluiten bij het ruwvoer dat gevoerd wordt in Nederland. Wie zelf een ruwvoeranalyse heeft bij zijn voer weet precies wat hij voert, wij gaan uit van de gemiddelden.”