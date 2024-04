De Sutter Naturally: de beste zorg, bescherming en veiligheid

In de wereld van paarden en paardensport is er de voorbije jaren een significante verschuiving waarneembaar: paarden worden niet langer alleen gezien als werk- of recreatiedieren, maar ook als atleten die topverzorging verdienen. Dit heeft alles te maken met een groeiend bewustzijn rond dierenrechten en het welzijn van onze viervoeters. De maatschappij evolueert, en daarmee ook onze kijk op de behandeling en huisvesting van paarden.

We zijn geëvolueerd naar een professionele sector, waarbij de lat voor paardensport en -verzorging steeds hoger ligt. In deze context speelt De Sutter Naturally een voortrekkersrol. Al 47 jaar lang zetten we als bedrijf de standaard voor veilige en comfortabele leefomgevingen voor paarden, met producten zoals houten omheiningen, schuilstallen en poorten, allen ontworpen vanuit een diepgeworteld respect voor het paardenwelzijn.

Belang van een veilige paardenomheining

De veiligheid van een paardenomheining is hierin cruciaal, niet alleen ter bescherming van het dier zelf, maar ook omwille van de burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaar. Wettelijk gezien is de eigenaar van een paard verantwoordelijk voor de schade die het dier veroorzaakt, ook als het ontsnapt. Dit onderstreept het belang van een degelijke omheining om niet alleen het paard binnen te houden, maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Veiligheid binnen de weide is echter een breed begrip dat verder gaat dan enkel de omheining; het is een essentiële bescherming tegen potentiële gevaren die kunnen leiden tot verwondingen. Traditionele afsluitingen zoals prikkeldraad en gaasdraad houden significante risico’s in voor paarden. Hun nieuwsgierige aard maakt dat ze zich gemakkelijk kunnen verwonden aan ongeschikte omheiningen. Vandaar de noodzaak voor een degelijke, veilige omheining, zoals stevige houten afrasteringen, die niet alleen zichtbaar zijn en sterkte bieden, maar ook ontworpen zijn zonder scherpe randen of schroeven om verwondingen te voorkomen.

Bovendien vereist de diversiteit in paardentypes – van sportpaarden die een ruimte nodig hebben die beweging toelaat zonder het risico op blessures, tot veulens en merries die profiteren van een uitgestrektere weide voor hun ontwikkeling – een aangepaste aanpak in zowel de constructie van de omheining als de indeling van de weide. Zo wordt een omgeving gecreëerd die niet alleen veilig is, maar ook voldoet aan de specifieke behoeften van elk paard.

Comfortabele schuilplaats

Daarnaast is het belang van een veilige, comfortabele schuilstal onmiskenbaar, zowel vanuit wettelijk oogpunt als voor de gezondheid en het comfort van paarden. De bescherming tegen de elementen is een vitaal aspect van paardenwelzijn. In de winter is toegang tot een schuilplaats cruciaal om de dieren te beschermen tegen kou en neerslag, terwijl in de zomer schaduwrijke plekken bescherming bieden tegen de hitte van de zon. Een goed ontworpen schuilstal, die voldoet aan de behoeften van het paard en esthetisch aangenaam is, kan ook helpen bij het voorkomen van klachten van buren en het verbeteren van de algehele uitstraling van de weide.

Bedreigingen van buitenaf

De bescherming van paarden tegen externe bedreigingen zoals diefstal, verkeer en natuurlijke roofdieren zoals wolven, vereist een doordachte planning en investering in kwalitatieve omheiningen en beveiligingsmaatregelen. Een stevige poort met anti-diefstalpin en een kwalitatieve omheining bieden adequate bescherming tegen diefstal en verkeer. Onze wolfwerende omheiningen en gesloten schuilstallen bieden een extra laag van bescherming tegen de oprukkende wolf, terwijl het respect voor de natuurlijke omgeving behouden van dit roofdier blijft.

Holistische benadering van paardenwelzijn

Bij De Sutter Naturally zien we de noodzaak van een holistische benadering van paardenwelzijn, waarbij we niet alleen rekening houden met directe behoeften, maar ook anticiperen op externe risico’s. Door te kiezen voor duurzame, veilige en esthetisch aantrekkelijke oplossingen zoals die van De Sutter Naturally, investeer je in een veilige en comfortabele leefomgeving voor je paarden, wat uiteindelijk ook een investering is in de toekomst van de sector.

