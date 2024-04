Weidebeheer: een uitdaging

Tegenwoordig wordt er meer dan ooit gekeken naar het welzijn van onze paarden. Ze lopen in veel gevallen meer buiten dan voorheen. Dat betekent dat paardenweides steeds meer belast worden. Het is een vak apart om paardenweides bij intensieve beweiding goed te (onder)houden. Mark Jan Vink is grasspecialist bij Barenbrug Holland en vertelt ons alles over het onderhoud van de weides.

“Weidebeheer is een uitdaging”, begint Mark Jan Vink lachend aan zijn verhaal. “Veehouders bieden hun koeien regelmatig een nieuw stukje weiland aan en zo kan het perceel herstellen. Paardeneigenaren zijn veel minder fanatiek met het omweiden. Dat heeft in veel gevallen met ruimtegebrek te maken. Paarden lopen te lang in hetzelfde weiland en daardoor wordt het gras te kort afgegraasd. Door teveel afgrazing krijgen paarden zand binnen en dat geeft meer kans op zandkoliek. Het is dus van belang om de graszoden in goede conditie te houden.”

Graszaadmengsel speciaal voor paarden

Er zijn een aantal zaken die veel invloed hebben op de groei en gezondheid van het gras. Eén daarvan is het graszaadmengsel. Bij Barenbrug hebben we het graszaadmengsel Horse Master speciaal voor paarden ontwikkeld. Horse Master bestaat voornamelijk uit Engels raaigras. De rassen Engels raaigras die we gebruiken, hebben een laag fructaangehalte. Dat hebben we aangevuld met veldbeemdgras, roodzwenkgras en timothee. Door het lage fructaangehalte, verlaag je het risico dat je paard of pony hoefbevangen raakt.

RRP technologie zorgt voor ijzersterke zode

Horse Master is ontwikkeld met de RRP technologie. Hierdoor is de grasmat bestand tegen extreme betreding en kort afgrazen. Het ijzersterke gras met horizontale uitlopers is als het ware de betonmat van de graszode. Bovendien is het gras door deze technologie zelfherstellend, waardoor kale plekken snel weer verdwenen zijn.

Begin met een bodemanalyse

Vink benadrukt dat het niet alleen een kwestie is van het zaaien van het juiste graszaadmengsel. “Een goede start is om te beginnen met een bodemanalyse. Het geeft bijvoorbeeld informatie over welke bemesting het best gebruikt kan worden.” Hij vervolgt: “Bemesten is voor het gras van levensbelang. Wil je dat het gras gezond blijft, dan moet je het van voedingsstoffen voorzien. In dit geval dus bemesting.”

Het juiste moment

Na de bodemanalyse en het bemesten van het perceel, volgt het inzaaien. Het voorjaar en vroege najaar zijn goede periodes om de paardenweide in te zaaien. Gras groeit als de bodemtemperatuur minimaal acht graden is en er voldoende vocht is. Bij lagere temperaturen ontkiemt het graszaadmengsel niet of nauwelijks.

Inzaaien van de paardenweide

Loonwerkers hebben de kennis en het juiste materieel voor het inzaaien van een paardenweide. Grote oppervlaktes kunnen het beste met een speciale graszaaimachine ingezaaid worden. Kleine percelen kunnen gemakkelijk met de hand ingezaaid worden. Verdeel het graszaad gelijkmatig over het land. Hark het land dicht en loop of rol het hierna aan. Het is belangrijk dat de zaadjes met een vochtige bodem in contact komen om goed te kunnen ontkiemen.

Draagkracht testen

Vink raadt aan om, voor het in gebruik nemen van de paardenwei, de draagkracht te testen. “Dat doe je gemakkelijk door met je hak in het gras te trappen. Ontstaat er een deuk, dan is de draagkracht nog niet voldoende. In dat geval is het een goede optie om het gras met een lichte maaimachine af te toppen. Het gemaaide gras kan blijven liggen. Dat bevordert de uitstoeling. Als de draagkracht goed is, kan de paardenwei in gebruik genomen worden.”

Bemesten is essentieel

Bemesten en bekalken van de paardenwei is van essentieel belang. Het voor- en najaar zijn de beste periodes om de paardenweide te bemesten met dierlijke mest. Een vochtige bodem neemt de voedingsstoffen uit de mest namelijk beter op. Koeienmest is het meest geschikt voor een paardenweide. Voor een maximale grasopbrengst moeten daarnaast meerdere kleine giften kunstmest gestrooid worden. Circa vier tot zes keer per jaar. Let er op dat de paarden na het bemesten veertien dagen niet in de wei mogen. Het toevoegen van calcium draagt bij aan een goede pH-waarde van de bodem. Daardoor worden de voedingsstoffen beter opgenomen. Het najaar is de beste periode om de weide te bekalken. De juiste hoeveelheid wordt bepaald aan de hand van de bodemanalyse.

Doorzaaien

Vink raadt aan om het perceel ieder jaar bij te zaaien. “Iedere paardenhouder zou dat jaarlijks moeten doen. Gebruik daarvoor een doorzaaimachine. Heb je die niet, strooi het zaad dan uit, hark het in en rol het aan. Het is van essentieel belang dat het zaad ook daadwerkelijk met de bodem in contact komt en er voldoende vocht aanwezig is. Het graszaad kan dan beter ontkiemen. Het najaar is hier het beste moment voor. De bodemtemperatuur is dan goed en door het dauw is er van nature al meer vocht aanwezig.”

Onkruid te lijf gaan

Tot slot geeft Vink ook nog tips wat betreft onkruid. “Een loonwerker kan de paardenwei machinaal spuiten. Mocht het perceel daar te klein voor zijn, is het ook mogelijk ook het zelf met een rugspuit te doen. Het belangrijkste is dat het onkruid zich niet gaat uitzaaien. Handmatig onkruid verwijderen kan natuurlijk ook. Zorg er hoe dan ook voor dat de paardenwei onkruidvrij blijft. Voorkomen is altijd beter dan genezen.”

