Zendrops Paarden – natuurlijke ondersteuning voor onze viervoeters

In een wereld waar prestaties en welzijn hand in hand moeten gaan, zoeken steeds meer paardeneigenaren naar natuurlijke ondersteuning voor hun dieren. De Nederlandse producent Eureleaf BV ontwikkelde daarom de Zendrops Paardenlijn, een CBD-olie speciaal afgestemd op paarden en pony’s.

Eureleaf is ontstaan vanuit de overtuiging dat de natuur ons alles biedt om lichaam en geest in balans te houden. Vanuit de productielocatie in Enschede combineert het bedrijf vakmanschap, wetenschap en respect voor de natuur. De grondstoffen zijn afkomstig uit gecontroleerde Europese teelt.

De Zendrops-lijn bestaat uit:

• 10% CBD-olie (10 ml & 30 ml) op basis van hennepzaadolie

• 0,01% CBD-olie (1 liter doseerfles) op basis van lijnzaadolie

CBD is een plantaardig extract uit hennep, dat past binnen een bewuste, natuurlijke

verzorgingsroutine. Onze producten worden volledig in Nederland geproduceerd en

getest op zuiverheid en consistentie.

Eureleaf staat voor natuurlijke balans, puur vakmanschap en transparantie.

Ontdek hoe Zendrops Paarden past binnen een natuurlijke leefstijl voor paard en ruiter:

Screenshot

www.eureleaf.nl

[email protected]