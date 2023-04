De do’s & don’ts van wormbestrijding: schrijf je nu in voor het gratis webinar

Ontwormen was altijd overzichtelijk: een keer of vier per jaar behandelde je al je paarden met een ontwormpasta, al dan niet in overleg met de dierenarts. Tegenwoordig is ontwormen na mestonderzoek de norm, met het tegengaan van resistentie als belangrijkste reden. Maar hoe groot is het probleem van resistente wormen nou echt? En hoeveel zekerbied biedt mestonderzoek? Kan dit bij alle paarden, of moet je bij jonge en drachtige paarden alsnog ‘strategisch ontwormen’? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens een gratis webinar op donderdagavond 13 april.

Het ‘wormverhaal’ is complex en zeker niet zwart-wit. Om beter te begrijpen hoe het zit, gaan we tijdens dit webinar in gesprek met twee praktisch ingestelde deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond. Omdat de uitzending live is, kun je je vragen voorleggen aan de sprekers. Zij zullen zo veel mogelijk vragen beantwoorden.

Sprekers

Thomas Geurden, senior director clinical devolopment bij Zoetis, is in Gent opgeleid als dierenarts en parasitoloog. Hij deed een langlopend onderzoek naar wormresistentie bij paarden en vertelt over de resultaten daarvan. Daarnaast zet hij uiteen wat we hebben geleerd van de situatie bij schapen en geiten. “De kans dat we een nieuwe werkzame stof ontdekken die net zo goed werkt als ivermectine en moxidectine is nihil. We moeten het risico van resistentie dus absoluut serieus nemen.”

​​​​​​​Inge Wijnberg is als assistent professor Interne geneeskunde verbonden aan het universiteitsziekenhuis van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. In haar praktijk ziet zij de gevolgen van uit de hand gelopen wormbesmettingen. In het webinar behandelt zij do’s and dont’s als het gaat om ontwormen. “We moeten verder kijken dan de epg-uitscheiding. Als je een strikte grens aanhoudt en niet naar het paard zelf en zijn management kijkt, loop je alsnog te veel risico.”

Aanmelden

Het webinar vindt plaats op donderdag 13 april, vanaf 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar registratie is wel noodzakelijk: Meld je nu aan voor het webinar

Toch niet in de gelegenheid om live te kijken? Na afloop van het webinar ontvang je een terugkijklink.

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door Zoetis