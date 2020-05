Terugkijken: Horses.nl live met… Joop van Uytert

Op donderdag 7 mei 2020 werd het eerste webinar van Horses.nl gehouden: ‘Horses.nl live met… Joop van Uytert – Hoe fok je een topdressuurpaard?’

Had u het webinar graag willen volgen, maar kon u er helaas niet bij zijn? Of heeft u dit webinar helemaal gemist? Bekijk dan nu het webinar terug!









Hoe fok je een topdressuurpaard?

Hengstenhouderij Joop van Uytert heeft de afgelopen jaren een belangrijk marktaandeel in de Nederlandse dressuurpaardenfokkerij ingenomen. Van Uytert boekte talloze successen met zijn hengsten op keuringen, in het verrichtingsonderzoek, de hengstencompetitie en de Pavo Cup.

Waar komt die vooraanstaande positie in de dressuurpaardenfokkerij vandaan?

vandaan? En wat zijn precies de kwaliteiten van die zeer succesvolle Van Uytert-hengsten ?

? Hoe zijn die het beste te gebruiken op een bepaalde merrie?

In het webinar ‘Horses.nl live met…’ spreekt Paardenkrant-Horses.nl-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie met Joop van Uytert. Over het begin, met grootheden als Gribaldi en Krack C, en over het heden: dat enorm rijke aanbod aan dressuurtalenten dat de stallen van Hengstenhouderij Van Uytert in Heerewaarden bevolkt.