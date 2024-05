Terugkijktip: webinar over hippisch ondernemen in de toekomst

Kun je straks in de (rand)stad nog wel paarden houden? Worden er nog hippische bedrijven gefinancierd? Hoe ga je als ondernemer om met weinig ruimte op het bedrijf? Over dit soort vragen gaat het webinar 'Hippisch ondernemen in 2035', georganiseerd door de FNRS en Horses. Benieuwd naar de antwoorden? Kijk 'm nu terug!

Aan tafel bij presentator Mirjam Hommes van Horses zitten Robert van Almkerk, coördinator Brancheontwikkeling bij FNRS, René Veldman, paardenspecialist bij de Rabobank en Eva Sonnen, eigenaresse van de Amsterdamse Manege.

Wat je als ondernemer kunt doen

In het webinar delen de drie sprekers hun ervaringen met en kennis over hippisch ondernemen. Zo vertelt Eva Sonnen hoeveel vragen zij krijgt over wat ze op de manege doen met paarden en legt ze uit wat ze heeft aangepast in haar bedrijf de afgelopen jaren. René Veldman verduidelijkt hoe zijn bank naar de sector kijkt en wat je als ondernemer kunt doen om de kans op financiering te vergroten. Robert van Almkerk geeft achtergrond bij het door de FNRS uitgevoerde scenario-onderzoek, dat vooral dient als inspiratiebron. Helaas heeft niemand een glazen bol, maar dat betekent niet dat we niks weten over de toekomst!

