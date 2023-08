Webinar ECVM: potentieel probleem of storm in een glas water?

Equine Complex Vertebral Malformation (ECVM) is de officiële naam voor vormvariaties aan de halswervels van paarden. Het gaat om afwijkingen aan de zesde en zevende halswervel en soms ook de eerste en/of tweede rib, die ontbreekt of korter is dan gebruikelijk. Dat deze variaties bestaan is zeker, maar verder is er nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld over de klinische relevantie: hebben paarden hier last van en zo ja, in welke mate? Een erfelijke component is aannemelijk, maar hoe vererft het en wat betekent dit voor de fokkerij? In een live webinar willen we meer duidelijkheid bieden over de huidige stand van zaken. Vanuit de wetenschap, maar ook met behulp van specialisten vanuit de praktijk. Schrijf je nu in!

Duitse stamboeken starten gezamenlijk een onderzoek naar ECVM en het BWP gaat dit jaar aangeleverde dressuurhengsten screenen. Dus hoewel er nog veel onbekend is, leeft dit onderwerp wel. Dat bleek ook wel uit de reacties op een artikel hierover dat verscheen in de Paardenkrant. Paardenartsen reageerden met een ingezonden brief. Des te meer reden om dieper in te gaan op dit onderwerp.

Het webinar is live, zodat deelnemers live vragen kunnen stellen die we voorleggen aan de sprekers. Dat zijn:

Aldo Doveren, dierenarts en fokker uit Ulicoten. Aldo verdiept zich al jaren in Equine Complex Vertebral Malformation, oftewel ECVM. Dat doet hij samen met zijn vriendin, fokker en paardentandarts Christie Dreessen, en hun Duitse collega-paardenarts Katarina Ros. Het drietal klopte aan bij een groot aantal stamboeken om dit onder de aandacht te brengen en heeft onlangs een website gelanceerd over het onderwerp. “Wij vinden het belangrijk om fokkers te informeren en vooral realistisch om te gaan met ECVM.” In dat kader praat hij ons in dit webinar bij over zijn bevindingen in de praktijk.

Tijn Spoormakers is gespecialiseerd in chirurgie en orthopedie van paarden en is momenteel als clinicus verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht. De ‘European Specialist in Equine Surgery’ werkte na zijn afstuderen meer dan tien jaar in twee grote paardenklinieken in Nederland. Zijn promotieonderzoek richt zich op de paardenrug, met als doel om meer objectiviteit te krijgen in de kennis over dit complexe gebied. In het webinar zal hij een overzicht geven van het wetenschappelijk onderzoek naar ECVM tot op dit moment, en aangeven welke conclusies we op basis daarvan wel (en niet) kunnen trekken.

Het webinar vindt plaats op 7 september, vanaf 20.00 uur, en zal ongeveer een uur duren. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt na afloop een terugkijklink.

