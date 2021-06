Webinar – In 4 stappen naar het juiste bit

Ben jij op zoek naar het juiste bit voor jouw paard? En wil je weten hoe jij in 4 stappen het ‘juiste bit’ kan vinden? Schrijf je dan in voor de online clinic ‘In 4 stappen naar het juiste bit’ op maandag 28 juni om 19:30 uur.

Tijdens deze online clinic die wordt gegeven in de vorm van een webinar legt Sprenger bitspecialist Valerie alles uit over de vier stappen om het ‘juiste bit’ te vinden en kun jij live jouw vragen stellen! Daarnaast zal dressuuramazone & Sprenger ambassadrice Maxime van der Vlist haar ervaringen met jou delen en zal zij vertellen over haar zoektocht naar het ‘juiste bit’ voor haar paarden op diverse niveaus.

Eenvoudig stappenplan

Een goed passend bit is essentieel in de communicatie tussen ruiter en paard. Daarom is het kiezen van het juiste bit heel belangrijk. Er zijn echter zo veel mogelijkheden, dat het soms lastig is om de juiste keuze te maken. Aan de hand van vier eenvoudige stappen kun je makkelijk kiezen voor het juiste bit. Het juiste bit gaat altijd samen met een goede basis en een paard dat goed getraind is. Daarbij moet je ook rekening houden met het niveau van zowel ruiter als paard. Hoe meer ervaring de combinatie heeft, hoe verfijnder de hulpen kunnen zijn om een nog beter resultaat te behalen.

Maxime zal met drie paarden van verschillende niveaus stukken uit haar dagelijkse training laten zien en zal je uitleggen waarom zij voor verschillende soorten bitten voor haar paarden kiest. Rij jij met een simpel basisbitje op een (jong) paard of ben je al bezig met de verfijning en rijd je wellicht al op stang en trens en heb je nog vragen over jouw bit keuze? Mis dan deze online clinic zeker niet!

Contact verfijnen

Om te zorgen dat het bit goed in de mond ligt, is het belangrijk dat het de juiste maat heeft. Hiervoor kijk je naar zowel de dikte als de lengte van het mondstuk. De meeste mondstukken zijn enkel of dubbel gebroken. Enkel gebroken mondstukken werken in op de rand van de tong en op de onderkaak. Dubbel gebroken mondstukken verdelen de druk over een groter oppervlakte van de tong. Daarnaast kan je kiezen voor vaste of losse zijdelen. Natuurlijk speelt ook het materiaal van het bit een grote rol.

Wil jij het contact met de paardenmond verfijnen, ben je niet helemaal tevreden met je huidige situatie of heb je andere vragen gerelateerd aan de juiste bit keuze voor jouw paard? Noteer maandag 28 juni 19:30 uur dan in je agenda en koop de online clinic in de webshop van Paardenkrant-Horses.nl. Ben je abonnee van de Paardenkrant of Horses.nl Premium, dan is de aanschaf kosteloos. Niet-abonnees betalen 10,- euro in de webshop. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreid informatiepakket over het juiste bit en de voordelen van het merk Sprenger en krijgen toegang tot interessante online trainingen en infomateriaal. Ook wordt er een interessante goodiebag ter beschikking gesteld.