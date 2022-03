Webinar met Joop van Uytert: schrijf je nu in!

De dressuurpaardenfokkerij is trendgevoelig. Op 5 april gaat Horses-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie in gesprek met hengstenhouder en -fokker Joop van Uytert over deze trends. Meld je nu aan voor het gratis webinar 'Sport, de ultieme dressuurtrend'.

We kennen het van de dames- en herenmode: trends. Als er een nieuwe is, dan kun je je in de kleren van ‘toen’ niet meer vertonen. Die weg is de dressuurpaardenfokkerij ook op gegaan. Je dekt bij jonge, mooie, veelbelovende, spectaculaire hengsten. Maar bij diezelfde hengsten dek je niet meer als ze wat ouder zijn en je er méér over weet. Dan staat er weer een nieuwe jaargang klaar om bij weg te dromen: jonge, mooie, veelbelovende, spectaculaire hengsten waar je verder weinig van weet.

Joop van Uytert zit midden in die modieuze dressuurpaardenfokkerij. En laat daar zijn licht over schijnen in het webinar: ‘Sport, de ultieme dressuurtrend!’

Deelnemen aan dit webinar is gratis, vooraf inschrijven is wel nodig. Schrijf je snel in, want vol is vol!

​​​​​​​

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Presentatie door Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur Paardenkrant-Horses.nl Joop van Uytert, Hengstenstation van Uytert​​​​ Toegang Gratis Datum 5 april, 19.00 uur Duur 90 minuten Aanmelden