17 paarden mogelijk overleden aan Rhino in Duitse grensstreek bij Groesbeek

Het Hippisch Centrum in Groesbeek maakt op hun Facebookpagina bekend dat ze voorzorgsmaatregelen hebben getroffen naar aanleiding van het overlijden van 17 paarden in Duitsland, net over de grens bij Groesbeek. Het vermoeden bestaat dat de dieren aan het zeer besmettelijke Rhino-virus zijn overleden. Op dit moment wordt het onderzocht.

“Aangezien er op dit moment geen duidelijkheid is, hebben wij overleg gehad met Dierenartspraktijk Groesbeek met de vraag hoe wij hier als bedrijf mee om moeten gaan”, schrijven Henri en Jolien van het Hippisch Centrum Groesbeek.

Vanwege het grote besmettingsgevaar heeft het bedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Totdat er meer bekendheid is over de sterfgevallen in de Duitse grensstreek, raadt men aan niet op andere plekken met paarden te komen. Als men naar het bedrijf in Groesbeek komt moeten de mensen zorgen voor schone, gewassen kleding, schoeisel en dergelijke.

“Voor de duidelijkheid: op dit moment is er in Groesbeek nog geen enkel bedrijf besmet. De maatregelen die wij (en collega bedrijven) nemen zijn ter preventie!”, aldus het Hippisch Centrum Groesbeek op Facebook.

Bron Facebook Hippisch Centrum Groesbeek