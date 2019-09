30.000 kilo hooi onderweg naar hongerige konikpaarden in Spanje

De groep Konikpaarden die vanuit de Oostvaardersplassen naar Spanje zijn verhuisd, hebben te kampen met voedseltekort. Door de droogte in het natuurgebied Atapuerca is er te weinig gras en, zo zegt Laura Hoitsema, voorzitter van Paard in Nood Spanje in de Stentor: "De eigenaar heeft het hart op de juiste plaats, maar financieel gezien redt hij het gewoon niet om voor de paarden te zorgen." Een transport met 30.000 kilo hooi is vanuit Nederland onderweg om hongerige konikpaarden bij te voeren.

In De Stentor vertelt Hoitsema dat ze zich is rot geschrokken tijdens haar bezoek aan het Spaanse natuurpark. “Er is wel wat gras, maar veel te weinig voor zoveel paarden. Als je de situatie ziet, dan kan je wel huilen. Deze paarden moeten daar weg. En wel nu.” Volgens haar krijgt de parkeigenaar duizend euro boete van voormalig eigenaar Staatsbosbeheer per paard dat zijn natuurpark verlaat.

1.000 euro boete

Staatsbosbeheer bevestigt dat in het contract een clausule is opgenomen om er zeker van te zijn dat de paarden in semi-wilde omstandigheden kunnen blijven leven en te voorkomen dat de paarden worden verhandeld. Mocht de eigenaar de clausule overtreden, dan staat er een boete van duizend euro per paard op.

30.000 kilo hooi

Vorige maand al kaartte actievoerder Annemieke van Straaten, die daar persoonlijk poolshoogte is gaan nemen, de problematiek in het park aan. Inmiddels is Van Straaten opnieuw onderweg naar Spanje. Zij heeft ook geregeld dat een transport met liefst 30.000 kilo hooi onderweg is naar het natuurpark waar de dieren verblijven.

Bron: De Stentor