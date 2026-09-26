5*-jurylid Matthiesen start pilotproject naar paardenwelzijn in dressuursport

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https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/matthiesen-er-is-teveel-focus-geweest-op-consensus-in-de-jurering/

Bron: Horses.nl/ Happyrider