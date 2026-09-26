5*-jurylid Matthiesen start pilotproject naar paardenwelzijn in dressuursport

Petra Trommelen
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Hans-Christian Matthiesen (links) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Internationaal dressuurjurylid en dierenarts Hans-Christian Matthiesen gaat met een nieuw pilotproject onderzoeken hoe het welzijn van paarden tijdens dressuurwedstrijden beter kan worden beoordeeld. Samen met onder anderen paardentrainer Joan Sartori en dierenarts en promovendus Sophie Reedtz wil hij bestaande, wetenschappelijk onderbouwde methoden in de praktijk testen. De eerste observaties vonden afgelopen weekend plaats tijdens de nationale wedstrijd in Vilhelmsborg.


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