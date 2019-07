Aangifte tegen Staatsbosbeheer vanwege Konikpaarden in brandende zon

Staatsbosbeheer kan een aangifte tegemoet zien van meerdere partijen vanwege het ontbreken van beschutting voor de Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. "Het is onacceptabel", zegt Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren in Flevoland die donderdagmiddag naar de politie is gestapt.

De paarden staan in de brandende zon in een vangkraal in afwachting van hun transport naar Wit-Rusland. “Staatsbosbeheer zorgt voor hooi en water, maar niet voor beschutting. De wet zegt dat dieren bescherming verdienen bij extreem weer. Dat is niet alleen hagel en storm, maar ook extreme hitte.’’

Toegang geweigerd

Staatsbosbeheer zei eerder dat de ervaring leert dat grote grazers op warme dagen liever in het open veld staan dan onder de bomen. Op de vlakte staat een verkoelend windje. Vestering: “Ik vind dat dieren de keuzemogelijkheid moeten hebben. Het is extreem warm weer, ik weet niet waar de konikpaarden nu het liefst zijn’’. Ze heeft Staatsbosbeheer gevraagd om een werkbezoek te mogen brengen aan de vangkraal, maar dat is geweigerd.

Ook de belangenorganisatie House of Animals heeft aangifte gedaan tegen Staatsbosbeheer. Warmste dag ooit gemeten en paarden in vangkraal hebben nog steeds geen beschutting!’ twittert oprichter Karen Soeters.

Bron: De Stentor/Facebook